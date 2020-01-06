Muğla'da otomobil sayısı 209 bin 628’e ulaştı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Muğla'da otomobil sayısı 209 bin 628’e ulaştı

İHA

Türkiye İstatistik Kurumu 2019 yılı Kasım ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerini yayımladı. Bu kapsamda TÜİK Denizli Bölge Müdürü Ali İhsan Yücedağ tarafından verilen bilgiye göre Muğla'da araç sayısı 506 552'ye, otomobil sayısı ise 1,7 artışla 209 628'e ulaştı.

Muğla'da otomobil sayısı 209 bin 628’e ulaştı

Türkiye İstatistik Kurumu 2019 yılı Kasım ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerini yayımladı. Bu kapsamda TÜİK Denizli Bölge Müdürü Ali İhsan Yücedağ tarafından verilen bilgiye göre Muğla'da araç sayısı 506 552’ye, otomobil sayısı ise 1,7 artışla 209 628’e ulaştı.
2018 yılı Kasım ayında toplam araç sayısı 493 Bin 089 iken, 2019 yılı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 oranında bir artış göstererek 506 Bin 552’ye ulaştı.
Otomobil sayısı 2019 yılı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,7 artışla 209 bin 628’e ulaştı. Muğla’daki araçların türlerine göre dağılımı incelendiğinde; 209 Bin 628 adet otomobil, 9 Bin 829 adet minibüs, 4 Bin 446 adet otobüs, 73 Bin 842 adet kamyonet, 9 Bin 525 adet kamyon, 164 Bin 425 adet motosiklet, 33 Bin 689 adet traktör ve 1168 adet özel amaçlı araç bulunduğu görüldü.
Oransal olarak en fazla artış yüzde 7,6 ile özel amaçlı araçlarda gerçekleşirken, adet bakımından en fazla artış 6 bin 840 adet ile motosiklette gerçekleşti.
2019 yılı Kasım ayında Muğla’da toplam 14 bin 601 taşıtın devri yapıldı. Taşıt türüne göre devri yapılan araçlar içinde ilk sırada 9 bin 554 adet ile otomobil yer alırken, ardından 2 bin 337 adet ile kamyonet, 1703 adet ile motosiklet, 387 adet ile traktör, 317 adet ile minibüs, 190 adet ile kamyon, 100 adet ile otobüs ve 13 adet ile özel amaçlı araçlar geldi.

MUĞLA

06 Ocak 2020 Pazartesi

  • İMSAK 06:48
  • GÜNEŞ 08:14
  • ÖĞLE 13:17
  • İKİNDİ 15:49
  • AKŞAM 18:10
  • YATSI 19:31
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Menteşe'de kadınlara “Yakın Savunma” eğitimi
YEREL HABERLER Menteşe'de kadınlara “Yakın Savunma” eğitimi
Arap turistler Marmaris'in dağlarını gezdiler
YEREL HABERLER Arap turistler Marmaris'in dağlarını gezdiler
Cumhur İttifakı belediye başkanları ve milletvekilleri Köyceğiz'de buluştu
YEREL HABERLER Cumhur İttifakı belediye başkanları ve ...
Köyceğiz’de ev yangını
YEREL HABERLER Köyceğiz’de ev yangını
Milas'ta hastanede yangın
YEREL HABERLER Milas'ta hastanede yangın
Milas Devlet Hastanesi’nde yangın paniği 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi’nin Diş Polikliniği Servisi’nde yangın çıktı. Çıkan yangın sonucunda servis kullanılamaz hale geldi.
YEREL HABERLER Milas Devlet Hastanesi’nde yangın paniği 75. Yıl ...
Menteşelilerden 'metruk bina' tepkisi
YEREL HABERLER Menteşelilerden 'metruk bina' tepkisi
Fethiye'deki göçmen faciasında 4 şüpheli İzmir'de yakalandı
YEREL HABERLER Fethiye'deki göçmen faciasında 4 şüpheli İzmir'de ...
Saydikmer’de ev yangını Muğla’nın Seydikemer ilçesinde bir evde çıkan yangında mutfak bölümü tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.
YEREL HABERLER Saydikmer’de ev yangını Muğla’nın Seydikemer ...
8 kişinin öldüğü göçmen kaçakçılığı ile ilgili 4 gözaltı Muğla’nın Fethiye ilçesinde 8 kişinin öldüğü, 7 kişinin ise halen arama çalışmalarının sürdüğü göçmen kaçakçılığı ile ilgili olarak 4 kişi gözaltına alındı.
YEREL HABERLER 8 kişinin öldüğü göçmen kaçakçılığı ile ilgili 4 ...
Bodrumspor'da Daşgün dönemi
YEREL HABERLER Bodrumspor'da Daşgün dönemi
Fethiye'de trafik kazası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Fethiye'de trafik kazası: 2 yaralı
Sosyal medyanın dünyaca ünlü fenomenleri Bodrum’a geliyor
YEREL HABERLER Sosyal medyanın dünyaca ünlü fenomenleri Bodrum’a ...
Trafik cezası yememek için gurup kurdu, 8 yıl sonra ehliyetini kaptırdı
YEREL HABERLER Trafik cezası yememek için gurup kurdu, 8 yıl sonra ...
'Türk kardeşime kurşun sıkmam' dedikleri için idam edilen Yunan askerler anıldı
YEREL HABERLER 'Türk kardeşime kurşun sıkmam' dedikleri için idam ...
Kazada yaralanan eşini elini tutup; 'Ne olur dayan karıcığım' diye seslendi
YEREL HABERLER Kazada yaralanan eşini elini tutup; 'Ne olur dayan ...
Kızılyaka’da kaza Muğla’da direksiyon hakimiyetini kaybeden 77 yaşındaki sürücü kazada hafif yaralandı.
YEREL HABERLER Kızılyaka’da kaza Muğla’da direksiyon hakimiyetini ...
Fethiye'deki göçmen faciasında 7 kayıp aranıyor
YEREL HABERLER Fethiye'deki göçmen faciasında 7 kayıp aranıyor
Datça’da suçüstü yakalanan 6 defineci serbest kaldı
YEREL HABERLER Datça’da suçüstü yakalanan 6 defineci serbest kaldı
Datça'da kaçak kazı şüphelisi 6 kişi serbest
YEREL HABERLER Datça'da kaçak kazı şüphelisi 6 kişi serbest
Milas'ta 'Ataya selam olsun' projesi başlıyor
YEREL HABERLER Milas'ta 'Ataya selam olsun' projesi başlıyor
Batan Teknede Kaybolan 7 Göçmen Aranıyor
YEREL HABERLER Batan Teknede Kaybolan 7 Göçmen Aranıyor
Bodrumspor'da Erkmen dönemi bitti
YEREL HABERLER Bodrumspor'da Erkmen dönemi bitti
MHP Yatağan ilçe eski başkanı Kocabıyık, kazada hayatını kaybetti
YEREL HABERLER MHP Yatağan ilçe eski başkanı Kocabıyık, kazada ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X