Yağmur suyunda mahsur kaldı Muğla’da gece saatlerinde başlayan yağış sonrası Menteşe’nin Yeniköy Mahallesindeki dere içinden geçmeye çalışan araç yağmur sularında mahsur kaldı.

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Muğla’nın Menteşe ilçesi Yeniköy mahallesinde yağmur suyunun yükselmesi sonucu bir araç mahsur kaldı.

Yeniköy Köyaltı mevkiinde Denizli karayoluna çıkar sokakta ilerleyen kamyonet tipi araç seyir halinde iken yağmur sularının yükselmesi sonucu mahsur kaldı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar sonrası Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinden yardım istendi. Ekipler itfaiye aracı ile mahsur kalan aracı çekerek kurtardı.

MUĞLA 06 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:48

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