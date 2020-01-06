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Muğla Taekwondosu şampiyonlarını seçti

İHA

Muğla Taekwondosu şampiyonlarını seçti

Liseler ve ortaokullararası, Anadolu Yıldızları Ligi Taekwondo Müsabakaları ile Taekwondo Gençler ve Büyükler Muğla İl Takımı seçmeleri Yatağan Spor Salonunda gerçekleşti.
İki gün süren müsabakalarda Datça, Fethiye, Marmaris, Milas, Dalaman, Ortaca, Köyceğiz, Kavaklıdere, Yatağan, Ula ve Menteşe’den 15 ortaokul, 10 lise ve 15 kulüp olmak üzere yaklaşık 200 sporcu mücadele etti.
Müsabakalarda dereceye giren sporcuların madalyaları Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, Yatağan Gençlik Spor ilçe Müdürü Kamuran Adalı, Yatağan İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Alemdar ve Türkiye Taekwondo Federasyonu Muğla il Temsilcisi Uğur Göktaş tarafından verildi.
Müsabakalar sonunda konuşma yapan İl Müdürü İlman; "Turnuvalara katılan tüm sporcularımızı kutluyorum. Buradan sonra gideceğiniz, grup maçları ve Türkiye şampiyonalarında da sizlere başarılar diliyorum. Antrenörlerimize hakemlerimize ve emeği geçen tüm personelimize teşekkür ediyorum" dedi.
Türkiye Taekwondo Federasyonu Muğla il Temsilcisi Uğur Göktaş ise, “Küresel anlamda ülkemizin yüz akı olan Taekwondo branşımız Muğla’da çok seviliyor. Önümüzdeki faaliyet programımız oldukça yoğun, haliyle bu faaliyetlerde Muğla olarak bizde adımızı listelere yazdırmak, ilimize, ilçelerimize madalyalarla dönmek istiyoruz. Yatağan ilçemizde Muğla’nın Başarı Derecelerini belirlemek ve İl Takımlarımızı oluşturmak adına iki gün süren bu müsabakalara olan yoğun ilgiden, tribünlerdeki desteklerden de çok memnunuz. 2018 ve 2019 yılı Muğla Taekwondosu için çok güzel geçti. Türkiye derecelerinin yanı sıra Milli Takımda güçlü bir temsil, Balkanlar’da, Uluslararası Turnuvalarda, Avrupa’da, dünyada Muğla’mızı ve Türkiye'mizi temsil etmek muhteşem bir gururdu. Bu başarıları Allah'ın izniyle bu sene de yaşamak yaşatmak istiyoruz. Bu başarılarda emeği olan herkese yürekten teşekkür ediyorum. Dualarınızı bizden eksik etmeyin diyorum” diye ifade etti.

MUĞLA

06 Ocak 2020 Pazartesi

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