Bodrum’da 78 düzensiz göçmen yakalandı Muğla’nın Bodrum ilçesinde üç ayrı düzensiz göçmen olayında toplam 78 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerine yakalandı.

Muğla Bodrum’da üç ayrı düzensiz göçmen olayında 78 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Bodrum açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli 3 ayrı lastik bot durduruldu. Lastik botlar içerisindeki 10 Suriye, 3 Orta Afrika, bir Mısır, 35 Filistin, 20 Somali, 4 Yemen, 3 Suriye, 1 Güney Afrika ve 1 Lübnan uyruklu olmak üzere toplam 78 düzensiz göçmen (52 erkek, 19 kadın, 7 çocuk) ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Yakalanan 78 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken, bir göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen şüpheli işlemlerinin ardından Adliyeye ebvk edilecek.

MUĞLA 07 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:48

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