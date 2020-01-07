Marmaris’te “Veli Olmak” adlı seminer gerçeklşti

Muğla’nın Marmaris ilçesinde düzenlen ‘Veli olmak’ başlıklı seminerde konuşan Psikoterapist Şamil Saribaş; “Veliler okulda yaşanan sorunlar karşısında ne yapacağını bilmiyor. Daha fazla bilinçlenmeye ihtiyaç var” diye konuştu.

Marmaris Belediyesi ve Moira Danışmanlık Merkezi işbirliğiyle gerçekleştirilen ‘Aile Eğitimi Seminerleri’nin beşincisi ‘Veli olmak’ başlığı ile katılımcılarla buluştu. Psikoterapist Şamil Saribaş; veli olmanın sorumlulukları, bilinçli veli olmak, veli hakları, öğrenci hakları, okulların sorumlulukları ve okul aile işbirliği konularında bilgiler paylaştı.

Veli olmanın basite indirgenemeyecek kadar önemli bir konu olduğunu söyleyen Şamil Saribaş, “Her konuda daha fazla bilinçlenmeye ihtiyacımız olduğu gibi veli olmak konusunda da daha fazlasına ihtiyacımız var. Haklarımızı bilmiyoruz. Sorun durumlarda da ne yapacağımızı, nasıl yapacağımızı bilemiyoruz. Çocuklarımızın geleceği için en çok güveneceğimiz okul sistemi bazen maalesef aileler için sorun yaşadıkları ve karşı karşıya geldikleri bir kurum haline gelebiliyor. Oysaki okul ailenin halefidir. Çocukların güvenle kalacakları, büyüyecekleri ve gelişebilecekleri ortamlardır. Bu seminerimizde olumlu ve sağlıklı bir okul aile işbirliği, iletişimi nasıl olabilir bunu cevaplamaya çalıştık” dedi.

MUĞLA 07 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:48

GÜNEŞ 08:14

ÖĞLE 13:17

İKİNDİ 15:50

AKŞAM 18:11

YATSI 19:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.