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(Özel) ‘MuğlaKent’ ile Muğla, Cep’e taşındı Muğla Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’de ilk defa cep ...

İHA

Deniz, kum ve güneşin yanında kültür turizmi ile de önemli destinasyonlara sahip Muğla, yılda 3 milyonu yabancı olmak üzere yaklaşık 7 milyon yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapıyor. 13 bin 338 kilometre karelik geniş bir coğrafyaya sahip Muğla'ya tatil amaçlı gelen insanları kültür, antik, edebiyat, yemeiçme gibi alanlarına ulaşımını kolaylaştırmak için Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 'MuğlaKent' uygulaması başlatıldı. MuğlaKent uygulaması kapsamında Muğla genelinde 210 noktaya bilgilendirme panoları yerleştirildi.

(Özel) ‘MuğlaKent’ ile Muğla, Cep’e taşındı Muğla Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’de ilk defa cep telefonlarına yüklenecek ‘Muğla Kent’ uygulaması ile Muğla’ya gelen milyonlarca ziyaretçiye kültür, tarih, yeme-içme, antik ve turistik tesislere ulaşma imkanı sağladı

Deniz, kum ve güneşin yanında kültür turizmi ile de önemli destinasyonlara sahip Muğla, yılda 3 milyonu yabancı olmak üzere yaklaşık 7 milyon yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapıyor. 13 bin 338 kilometre karelik geniş bir coğrafyaya sahip Muğla’ya tatil amaçlı gelen insanları kültür, antik, edebiyat, yemeiçme gibi alanlarına ulaşımını kolaylaştırmak için Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘MuğlaKent’ uygulaması başlatıldı. MuğlaKent uygulaması kapsamında Muğla genelinde 210 noktaya bilgilendirme panoları yerleştirildi.
Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından uzun süredir çalışmaları devam eden ‘MuğlaKent’ uygulaması ile Muğla’nın tüm değerleri akıllı telefonlara indirilecek uygulama ile bulunduğu ortamdaki tarih ve ören yerleri, konaklama tesisleri, yemeiçme alanlarının video görüntüsü ve fotoğrafları Türkçe, Rusça, İngilizce ve Almanca ekrana gelecek.

Bütçesi 2 milyon 268 TL
Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin kültür turizminin teşvik edilmesi ve çağın gereksinimlerine uygun hizmet verilmesini amaçlayan, 2 milyon 268 bin 617 TL’lik bütçesi bulunan Muğla Mobil Kültür ve Turizm Uygulamasının yüzde 75’lik bölümü olan 1 milyon 701 bin 463 lirasını GEKA, kalan 567 bin 154 lirasını ise Muğla Büyükşehir Belediyesi karşılıyor.
Kültür turizmine destek verecek
Doğal ve coğrafi güzelliklerin yanında tarihi değerleri ve antik kentleri ile de yerli ve yabancı misafirlerin ilgi odağı olan Muğla’da kültür turizminin teşvik edilmesi, 4 mevsim turizmin canlandırılması ana hedefine yönelik bu projede; yakınlık teknolojilerine dayalı uygulamalar turistlere kültür turizmi anlamında çeşitliliğe ulaşmasında kolaylık sağlanacak.
210 noktaya bilgilendirme panosu asıldı
Muğla’nın tanınırlığı az noktalarını da içeren bölgelerde uygulanan bilgilendirme panolarının üzerinde Beacon, QR Code ve NFC teknolojileri ile telefon ve mobil cihazları ile noktaların bilgisine ulaşması mümkün kılınıyor. Proje kapsamında ilk etapta 210 noktanın bilgileri ve video görüntüleri “MuğlaKent” mobil uygulamasına yüklenerek vatandaşların hizmetine sunuldu.
4 dilde, fotoğraflı ve videolu hizmet
‘MuğlaKent’ uygulamasını akıllı telefonlarına indiren herkes dil seçimi de yapabiliyor. Özellikle Muğla’ya gelen yabancı turistler için havalimanlarında ve deniz gümrük kapılarına yerleştirilen bilgilendirme panoları ile sisteme giriş yapan herkes dil seçimini de yapabilecek. Türkçe, Almanca, İngilizce ve Rusça seçeneklerden birisini tercih edenler yakınlarında gitmek istedikleri tatil eğlence yerlerinin fotoğraf ve videolarını da görme şahsına sahip olacaklar.
1 milyon 400 bin kişiye mesaj ulaştırılacak
MuğlaKent uygulaması kapsamında 2010 yılı içinde Muğla’ya tatil amaçlı giriş yapan 1 milyon 400 bin yabancı turistin cep telefonlarına mesaj atılacak. Lokasyon bazlı SMS hizmeti ile yaz aylarında 1 milyon 400 bin kişiye atılacak mesaj ile bu uygulamaya yönlendirilecekler.
“Dünya’da bu tür uygulama sadece Muğla’da”
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, uygulamanın Hollanda’da çok küçük bir alanda uygulamasının yapıldığını, fakat Türkiye’de ve Dünya’da bu kadar geniş bir alanda ilk defa Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulandığını açıkladı. Başkan Gürün, “Bizim tespitlerimize göre dünyada başka bir ülkede bu şekilde bir uygulama söz konusu değil. Üzerindeki barkot ile Muğla’ya gelen herhangi bir yerli veya yabancı misafirimiz barkotu okuttuğunda dört dilde, (Türkçe, İngilizce, Almanca ve Rusça) kültürel değerler, antik değerler, yemeiçme kültürü ve gezilecek yerler gibi konularda kendisine direk olarak bilgi verecek” dedi.
“Turistin ilgi duyduğu alanlar tespit edilecek”
Projeyi GEKA projesi olarak yaptıklarını belirten Başkan Gürün, “Projenin tutarı 2 milyon 268 bin liralık bir yatırım yaptık. Bunun yüzde 75’ini GEKA, yüzde 25’ini Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak biz karşıladık. Yaz sezonu boyunca 1 milyon 400 bin mesaj atma durumumuz olacak. Ayrıca Muğla’yı ziyaret eden misafirlerimizin hangi konularda eğilim gösterdiği, hangi konulara merakla baktığı tespit edilerek biz programımızı ve turistin bizden istediğini tespit etme imkanımız olacak. Bu uygulamayı önümüzdeki yaz veri tabanımıza alacağız. Bu veri tabanına göre de barkotta yüklediğimiz bilgileri çeşitlendirerek bunları prezente etmek suretiyle daha çok kültür turizmine hizmet edecek bir hale getireceğiz. Uygulamamız şu anda başladı ve datalarını da oluşturarak zenginleştiriyoruz. Yaz sonunda hep beraber bunun bir analizini yapacağız” dedi.
Hedef Çin ve Hindistan
MuğlaKent uygulamasının daha çok yeni alfa nesil denilen neslin kişisel tercihlerle gezi programını düzenlediği bilimsel olarak tespit edildiğini belirten Gürün, “Önümüzdeki 20 yıl içerisinde ülkelere en fazla turist gönderen ülkeler Çin ve Hindistan olacak. Çin ve Hindistan’ın beklentisi deniz ve kum değil. Onlar antik kentleri, kültürel değerleri, o bölgenin ve o halkın yaşam şekli, yediği içtiği, müziği ve kırsalda kültürel değerlerini hala muhafaza eden hemşehrilerimiz var. Onların yaşamlarını merak ediyorlar. Biz de onlara buradan o kültür turizmine katkı yapacak şekilde görüntülerle, bilgilerle onu donatacağız” dedi.

MUĞLA

07 Ocak 2020 Salı

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