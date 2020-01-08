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Miniklere bilim ve sanat aşılayacak

İHA

Miniklere bilim ve sanat aşılayacak

Bodrum’da yaşayan çocuklara bilim ve sanat eğitimi için yapılan tır okulları gezerek minik öğrencilere bilim ve sanat öğretecek.
Bodrum Belediyesi tarafından yapılan tırın ilk gününde öğrenciler meraklı gözlerle tırı inceledi. Tırı ziyaret eden Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras,“Kendi kültürüne, tarihine sahip çıkan bilim ve sanat ve kültürle yoğrulmuş çocuklar yetişmesine destek olacağız.” dedi.
Bodrum’da yaşayan çocuklar için yeni projeleri hayata geçiren Bodrum Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte Meraklı Çocuk Bilim ve Sanat Tırı Projesini başlattı. Yarımadanın farklı mahallelerinde yaşayan miniklere, bilim ve sanat eğitiminde fırsat eşitliği sağlamak amacıyla hazırlanan Meraklı Çocuk Bilim Sanat Tırı, 10 günde 10 noktaya ulaşarak binlerce öğrenciyi ağırlayacak.
Turgutreis Zeyyad Mandalinci İlkokulu’nda ilk molasını veren daha sonra Amiral Turgutreis İlkokulu ve Ortaokuluna konuk olan Meraklı Çocuk Bilim Sanat Tır bugün ise Yalıkavak Gökçebel Profilo Marina İlkokulu ve Ortaokulu’nda öğrenciler ile buluştu. 2 günde yaklaşık 1500 öğrencinin bilim ve sanatla buluştuğu okullarda tıra ilgi büyük oldu.
Profilo Marina İlkokulu bahçesinde konuşlanan tırıBodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Başkan Yardımcıları Emel Çakaloğlu, Tayfun Yılmaz ve Hüseyin Tutkun ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Aslan Korkmaz’da ziyaret etti.
Meraklı Çocuk Bilim ve Sanat Tırı hakkında bilgiler aldıktan sonra materyalleri yakından inceleyen Kaymakam Yılmaz ve Başkan Aras öğrencilere kitap hediye etti. Öğrencileri ilmin ve bilimin ışığında geleceğe hazırlamanın önemine vurgu yapan Kaymakam Bekir Yılmaz yaptığı konuşmada şunları dile getirdi:
“Böyle bir bilim tırını öğrencilerimizin ayağına kadar getiren başta belediye Başkanımız Ahmet Aras’a ve ekibine teşekkür ediyorum. Günümüzde söz sahibi ülkeler teknoloji üreten ülkeler ve artık endüstri 4.0’dan bahsedilen bir dönemdeyiz. Teknoloji üretmek için ArGe, inovasyon çalışmalarına yönelmek bizim için çok önemli. O yüzden çocuklarımızın kafasında bir farkındalık uyandırmak adına bu tırın ilçemizde olması ve özellikle kırsal kesimdeki çocuklarımıza kadar ulaşacak olması çok değerli.”
Yerel yönetimler ile kamu kurum ve kuruluşlarının ortak bir projesi olmasından dolayı bu çalışmayı çok benimsediğini belirterek sözlerine başlayan Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Özellikle kendi kültürüne, tarihine sahip çıkan bilim, sanat ve kültür ile yoğrulmuş çocuklar yetişmesine destek olacağız. Bu şekilde kendi yerel değerlerimize sahip çıkarak ilerleyeceğiz. Bu tırn mobil olması her yere ulaşılabilir olması çok önemli. Bu attığımız küçük bir adımdır asıl budan sonra çok daha büyük projeleri hep birlikte omuz omuza çocuklarımızın geleceği için hayata geçireceğiz.” dedi.
Başkan Aras daha sonra Tırı inceleyerek okul idarecileri ve öğretmenlerle sohbet etti. Derslikleri de gezen Başkan Aras, miniklere bir istekleri olup olmadığını sordu. Çocuklardan bazıları Başkan’dan yüzme havuzu ve spor salonu istedi. Mobil bilim sanat merkezi olarak tasarlanan tır alanında uzman eğitimcilerle çocukları buluşturuyor. 712 yaş arası çocuklar, bir gün boyunca bilimsel deneyler, mikroskop incelemeleri, geri dönüşüm malzemelerinden kukla yapımı ve edebiyat atölyelerine katılıyorlar.

MUĞLA

08 Ocak 2020 Çarşamba

  • İMSAK 06:48
  • GÜNEŞ 08:14
  • ÖĞLE 13:18
  • İKİNDİ 15:51
  • AKŞAM 18:12
  • YATSI 19:32
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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