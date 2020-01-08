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Başkan Aras: “Çevre ve Şehircilik Bakanımızın RES konusunda irade koyacağına inanıyorum”

İHA

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Geriş Mahallesi'nde yapılan Rüzgar Elektrik Santrali (RES) projesine ilişkin, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın Ayder Yaylası, Dipsiz Göl ve daha birçok önemli bölgede yaptığı müdahaleler var. Bodrum’da özellikle vahşi yapılaşmayla ilgili yapılan müdahaleler var. Bakanlığımızla birlikte zaten biz ortak çalışmalar yürütüyoruz. Çevre konusunda şuanda çok duyarlı bir Bakanımız var. Ben bu konuda da Bakanımızın bir irade ortaya koyacağını düşünüyorum" dedi.

Bodrum'un Geriş Mahallesi'nde bulunan Rüzgar Elektrik Santrali (RES) projesi ile ilgili olarak bugün bölgeye giden bilirkişi heyetleri hem imar açısından hem de Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) konusunda incelemelerde bulundu. Keşif çalışmaları öncesinde bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile kamulaştırma davası açan arazi sahipleri bölgeye gitti. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, CHP İlçe Başkanı Halil Karahan, Belediye Başkan Yardımcıları Turgay Kaya, Önder Batmaz, Emel Çakaloğlu ve bazı meclis üyeleri ile birlikte RES tribünlerinin kurulduğu Geriş Tepeleri'ndeydi.

Muğla 2. İdare Mahkemesi tarafından yürütmeyi durdurma ve inşa edilen yapıların yıkımı kararı verilen RES kontrol binasının önünde toplanan grup, bilirkişi incelemesinden önce gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, mahkeme kararlarını hatırlatarak “Yıkım kararları alınmış bir yapı ancak biz enerji kesilmediği için mahkeme kararını uygulayamaz hale gelmişiz. İlgili kuruma yazı yazıyoruz, cevap alamıyoruz. Ama hiçbir zaman peşini bırakmıyoruz, mücadelemize devam ediyoruz.” dedi.

Başkan Aras: "ÇED gerekli değildir kararıyla başlayan bir süreç"
Yerel halkın taleplerini dikkate almadan yapılan uygulamalara karşı olduklarını söyleyen Başkan Aras, sözlerine şöyle devam etti: "Biz bu şekilde uygulamalara karşıyız. Hele Bodrum gibi binlerce yıllık tarihi, kendine has bir ekolojik sistemi olan ve Türkiye’nin turizm merkezlerinden biri olan bir yarımadada, insanların istemediği ya da onlara rağmen yapılan her türlü müdahaleye karşı çıkacağız. Burada, ÇED gerekli değildir kararıyla yola çıkılan bir süreç var. Bu kesinlikle kabul edilemez. Bu durum Bodrum’da sadece RES'lerle ilgili yaşanmıyor. Bodrum’un ekolojik sistemini, doğal durumunu bozacak bazı işler yapılıyor ve ÇED gerekli değildir raporları bunlara mesnet olarak gösteriliyor."

Başkan Aras: "Sivil inisiyatiflerin mücadelesine destek olacağız"
Meskun mahaldeki RES'lerin çevresel etkilerinin hem insan sağlığını hem de doğal yaşamı olumsuz etkilediğini ileri süren Başkan Aras, yenilenebilir enerji için meskun mahallerin çok dışında birçok yer bulunabileceğini söyledi. Bölgede acele kamulaştırma yapılmasını da eleştiren Başkan Aras, "Kamulaştırmanın da bazı şartları vardır. Burada biz geleceği belli olmayan bir yatırım yapacağız diye vatandaşın ineğini otlattığı yeri gasp ediyoruz. Sivil inisiyatif burada çok önemli. Onlar bütün mücadeleyi harekete geçirdiler, biz de onların yanındayız. RES'lerin yerel halkın yaşadığı ya da meskun mahallere bu kadar yakın olması gerekmiyor.” diye konuştu.

Yalıçiftlik’teki projenin iptal edilerek Denizli bölgesine taşındığını hatırlatan Aras, “Demek ki bu mücadeleler sonuç veriyor. Biz hukuka güveniyoruz, yargıya güveniyoruz. Onlardan gereken sonucu alacağımızı biliyoruz. Yeter ki halkımız da bizim yanımızda olsun, destek olsun. Biz oldubittiye getirilmek istemiyoruz. Sadece RES'ler değil, diğer tüm Bodrum’la ilgili alınan kararlarda da bizim de burada olduğumuzu, dikkate alınmamız gerektiğini haykırıyoruz. Şuanda bu noktada yaptığımız budur. 6 yıldır verilen mücadeleye saygı duyuyoruz ve destek olacağız." dedi.

"Bakanımızın irade ortaya koyacağına inanıyorum"
Bodrum’da özellikle kaçak ve imara aykırı yapılar konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile uyum içinde çalıştıklarını belirten Bodrum Belediye Başkanı Aras, konuşmasına şöyle tamamladı: "Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın Ayder Yaylası, Dipsiz Göl ve daha birçok önemli bölgede yaptığı müdahaleler var. Bodrum’da özellikle vahşi yapılaşmayla ilgili yapılan müdahaleler var. Bakanlığımızla birlikte zaten biz ortak çalışmalar yürütüyoruz. Çevre konusunda şuanda çok duyarlı bir Bakanımız var ve ben bu konuda da Bakanımızın bir irade ortaya koyacağını düşünüyorum. Umarım burada da bir sonuç alırız" diye konuştu.

MUĞLA

08 Ocak 2020 Çarşamba

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