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Başkan Gürün’den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman ...

İHA

Özgür ve tarafsız basının toplumların gelişmesi ve doğru bilgilenmesi açısından çok önemli olduğunu söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün mesleği, emeği gazetecilik olan tüm basın mensuplarının çalışan gazeteciler gününü kutladı.

Başkan Gürün’den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde mesleği vatandaşı doğru haberciliği ile bilgilendirmek olan gazetecilerin gününü kutladı.

Özgür ve tarafsız basının toplumların gelişmesi ve doğru bilgilenmesi açısından çok önemli olduğunu söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün mesleği, emeği gazetecilik olan tüm basın mensuplarının çalışan gazeteciler gününü kutladı.
“Cumhuriyet kurtuluş ve kuruluşta özgür basından güç almıştır”
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün; “Türkiye Cumhuriyeti kurtuluş, kuruluş aşamasında ve sonrasında demokrasi temellerini güçlü bir basınla atmıştır. Atatürk’ün bizzat kurdurduğu gazeteler, fikri, irfanı, vicdanı hür gazeteciler ve milletin müşterek sesi, rehberi, okulu ve kuvveti olan basın milleti gerçek haberleri ile bir araya getirmiş, kimi zaman üzmüş kimi zaman da muhteşem zaferlerle kenetlemiştir.
Ne yazık ki günümüzde ülkeyi yönetenler tarafından tarafsızlığını yitirmiş, yandaş basın oluşturulmuş, gerçek haberler veren basının sözcüsü olan gazeteler, gazeteciler çeşitli yollarla cezalandırılmıştır. Gerçek haberciliğin kalesi, kalemini doğrulardan ayırmayan gazetecilere verilen cezalar vicdanları yaralarken toplumu aydınlatan, basının sözcüsü olan bu basın emekçilerinin her zaman yanındayız. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde mesleği gerçek ve tarafsız habercilik olan, kalemine sadık yürekli gazetecilerin gününü kutluyor, bu uğurda basın şehidi olan gazetecileri de saygı ve şükranla anıyorum” dedi.

MUĞLA

09 Ocak 2020 Perşembe

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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