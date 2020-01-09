Büyükşehir sporcularından Başkan Gürün’e ziyaret 2019-2020 sezonunda elde ettikleri başarılarla adından söz ettiren Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin sporcuları, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’ü ziyaret etti.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin 20192020 sezonunda dereceye giren, Türkiye’yi Ulusal ve Uluslararası turnuvalarda temsil eden başarılı sporcular Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkanı Dr. Osman Gürün’ü ziyaret etti.

Atletizm, Veteran Atletizm, Masa Tenisi, Voleybol, Okçuluk, Satranç, Özel Sporcular, Taekwondo, İzcilik, Tenis, Basketbol, Dans ve Güreş dallarının antrenörleri ziyaret sırasında tek tek söz alarak yurtiçinde ve yurtdışında farklı birçok müsabakada madalya kazanan sporcuların çok iyi performans sergilediklerini belirterek Büyükşehir Belediyesi’nin kendilerine vermiş olduğu destekler nedeniyle Başkan Gürün’e teşekkür ettiler.

Başkan Gürün; “Spora, sporcuya destek olmaya, milli takım düzeyinde sporcular yetiştirmeye devam edeceğiz”

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin başarılı sporcularının ziyaretinde konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Muğla’da büyük bir aile olduklarını, bu ailenin fertlerinin ulusal ve uluslararası turnuvalarda ülkemizi başarı ile temsil etmesinden gurur duyduklarını söyledi.

Başkan Gürün; “Sporun farklı alanlarında Büyükşehir ailesi olarak 1250 sporcumuz var. Ülkemizi ve Muğlamızı farklı branşlarda başarı ile temsil eden sporcularımız geçtiğimiz yıl göğsümüzü kabarttı. 7 den 70’e ülkemizi ve Muğlamızı gururlandıran sporcularımıza ve antrenörlerine teşekkür ediyorum. Muğla’da büyük bir aileyiz. Ailemizin en atletik ve kabiliyetli bireyleri olan sporcularımıza gelen transfer teklifleri ise ayrı bir gurur kaynağımız. Büyükşehir ailesi olarak spora, sporcuya destek olmaya, milli takım düzeyinde sporcular yetiştirmeye devam edeceğiz ”dedi.

MUĞLA 09 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:48

GÜNEŞ 08:14

ÖĞLE 13:18

İKİNDİ 15:51

AKŞAM 18:13

YATSI 19:33

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.