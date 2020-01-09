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Başkan Aras: “Tek yapmamız gereken elimizdekini korumak”

İHA

Bodrum Mandalina Hasat Şenliği 1112 Ocak tarihlerinde Dereköy'de gerçekleştirilecek. Şenlik öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Tek yapmamız gereken elimizdekileri korumak" dedi.

Başkan Aras: “Tek yapmamız gereken elimizdekini korumak”

Bodrum Mandalina Hasat Şenliği 1112 Ocak tarihlerinde Dereköy'de gerçekleştirilecek. Şenlik öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Tek yapmamız gereken elimizdekileri korumak” dedi.
Toplantı, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Fahrettin Doğan, BODTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Serdar Kocadon ve Bodrum Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Erdoğan Başeymez, Bodrum Ziraat Odası Başkanı Mehmet Melengeç ve bazı mandalina üreticilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.
Toplantıda ilk olarak konuşan Kaymakam Bekir Yılmaz, Bodrum Mandalinasını bahçeden toplayıp satmak yerine, katma değer kazanacak şekilde işleyip daha farklı ürünler haline getirerek satmanın faydalı olacağını dile getirdi. Kaymakam Yılmaz, bu şekilde üretilecek ürünlerin yaz aylarında satılacağı en güzel pazarın da yine Bodrum olacağını kaydetti.
Başkan Aras: “Su sıkıntısı ve yapılaşma mandalina bahçelerinin düşmanı oldu”
Bodrum’un Coğrafi İşaretli ürünü olan mandalinanın ilk olarak sulama sıkıntısı daha sonra da yapılaşma nedeniyle yok olmaya yüz tuttuğunu belirterek sözlerine başlayan Belediye Başkanı Ahmet Aras şu ifadeleri kullandı:
“Biz turizm toplumu olma noktasına tarım toplumuyken geldik. Bizim ailelerimiz ve bizler tarımla iştigal ederken çok hızlı bir değişim ve dönüşümle tamamen turizmle iştigal eder hale geldik. Ama turizmin cazibesine kapılıp topraktan koptuk. Bu sene özellikle mandalina konusunda il müdürlüğümüzün bu işe talebi ve arzusu açıkçası bizi de çok mutlu etti. Demek ki bu konuda ümidimiz var ve artarak devam ediyor. Mandalina festivali aslında bir araçtır. Asıl olan Bodrum’un bu değerini korumak. Bizler çocukken 5 ayımızı mandalina bahçesindeki evimizde geçirirdik. Ona bir çocuk gibi bakar ilgilenirdik. Hele su onun için olmazsa olmazı. Bodrum’daki en büyük sıkıntı su sıkıntısı çünkü mandalinaları sulamak için yeterli su kaynağı yok. Hal böyle olunca da üretici emeğinin karşılığını alamadı ve birçoğu imara yenik düştü. Biz bunların hepsini yaşadık ve gördük.”
Başkan Aras: “Butik girişimler mandalinayı yaşatıyor”
Bodrum Mandalinasının hala direnmesindeki en büyük payın butik girişimciler olduğunu ifade eden Başkan Aras sözlerini şöyle devam ettirdi:
“Butik girişimlerin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bireysel girişimlerin üretimlerini yerel yönetimler olarak bir araya getirerek onlara bir Pazar oluşturabiliriz. Bizim en büyük görevimiz budur bence. Bodrum belki de bölgenin en büyük pazarı, çünkü yazın bir buçuk milyona yaklaşan nüfusu ile yerli ve yabancı turistleri ile çok önemli bir yer. Bu ürünleri endüstriyel bir şekilde satışa çıkarabilirsek üreticilerimize en büyük kolaylığı sağlamış oluruz. Biz Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü’nü kurarken de amacımız üreticinin elindeki ürünü hiçbir aracıya gerek kalmadan tüketiciye ulaştırmaktı. Son dönemde birçok belediye bu anlamda kolektif çalışmaya başladı. Biz şu anda elimizdeki bir ürünü İstanbul veya Ankara Büyükşehir Belediyesi satış noktalarındaki raflara çıkarabiliriz. Şu anda belediyelerle aramızda bir network oluştu. O yüzden birbirimize bu şekilde destek olabiliyoruz.”
Başkan Aras: “Mevcut olanı korursak başka bir şey yapmamıza gerek yok”
Agro Turizm konusunda planlamaların devam ettiğini açıklayan Başkan Aras, mandalina bahçelerini kapsayan imar planlarının hazırlanmasında Tarım ve Orman, Kültür ve Turizm ile Çevre Bakanlıklarının desteklerinin çok önemli olduğunu söyledi.
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Bodrum’a artık yeni şeyler kazandırmaktan ziyade elimizdekini korumamız gerekiyor. Tek yapmamız gereken mevcut olanı korumak, mandalinamızı koruyacağız, doğamızı koruyacağız, denizimizi, insanımızı, tarihimizi, kültürümüzü koruyup sahip çıkacağız. İnanın başka bir şey yapmamıza gerek kalmayacak” diyerek konuşmasını tamamladı.
Mandalina bahçeleri, sel kapanlarında biriken sularla sulanacak
Mandalina Hasat Şenliği basın toplantısında konuşan Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak ise Bodrum’un bir değeri olan mandalinanın ve üreticisinin desteklenmesi için hazır olduklarını ifade ederek şunları söyledi “DSİ Bölge Müdürümüz ve şube müdürleri ile bir toplantı gerçekleştirdik. El birliği ile yapılacak bir çalışma sonrasında yerleri belirlenen mandalina bahçeleri sel kapanı projesi sonrasında birikecek yüzeysel sular ile sulanacak. Böyle bir söz aldık.”
Toplantıya ev sahipliği yapan BODTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut S. Kocadon ise mevcut bu birlikteliği mandalinanın yükselişi olarak değerlendirdi ve 2005 yılından bu yana yapılan çalışmaların bugün meyvesini vereceğini söyledi.
Tarım ve turizmi buluşturmak için çaba gösterdiklerini ifade eden Bodrum Ziraat Odası Başkanı Mehmet Melengeç, kurumlarla birlikte düzenlenen etkinliklerini daha etkili olduğunu ve festivalin amacına ulaşacağını ifade etti.
Bodrum Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Erdoğan Başeymez de, mandalina kasası çakarak büyüyen bir Bodrumlu olduğunu belirterek bu tür etkinliklere ellerinden gelen desteği verdiklerini söyledi.
Toplantı, mandalina üreticileri ve gazetecilerin sorularının ardından sona erdi.
Bu yıl Bodrum Belediyesi’nin destekleri ile Bodrum İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Dereköy Mahallesi’nde düzenlenecek olan Mandalina Hasat Şenliği 11 Ocak Cumartesi günü saat 13.00’de kortej yürüyüşü ile başlayacak.

MUĞLA

09 Ocak 2020 Perşembe

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