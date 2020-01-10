Cumhur İttifakı’ndan Datça Adliye yeri açıklaması

– Cumhur İttifakı üyesi partiler, Muğla’nın Datça ilçesinde tartışma konusu olan adliye yeri konusunda bir açıklama yaptı.

AK Parti eski İlçe Başkanı ve Belediye Meclis Üyesi Haluk Laçin, yaptığı açıklamada; “Bizler Cumhur İttifakı olarak seçimden önce verdiğimiz sözlerin sonuna kadar arkasındayız. Seçim döneminde Datça için hazırladığımız tüm projelerimizin alt yapı çalışmalarını yapmış öyle şekillendirmiştik.

Bizler seçim döneminde söz verdiğimiz tüm projeler için desteğimizi tam olarak vermeye devam ediyoruz. İl Başkanımız ve Milletvekillerimizin çalışmaları ile ‘788 ada 1 parselde bulunan mevcut pazar yerine ait yapılaşma koşulları bölgenin şartları ile ihtiyaçları doğrultusunda E:0,10 dan E:0,20 ye çıkartılmıştır’ Geçtiğimiz günlerde Datça’da yaşayan vatandaşlarımızın yıkılan Hükümet Konağı alanı ile ilgili olarak topladıkları imzaları biliyoruz. Datça’da yaşayanlarında bizimle aynı görüşte olması bizler için sevindirici. Hatırlatmadan geçemeyeceğim. Seçim döneminde bu alanın İlçe merkezindeki otopark sorununa çözüm olması ve nefes alana bilecek bir rekreasyon alanı olarak düzenleneceğini söylemiştik. Kapalı otopark yer altında olacak ve 350 araç kapasiteli olacaktı. Üzerinde ise Datça’ya yakışır kent kimliği ile uyumlu bir DADYA Park alanı oluşturacaktık. Bununla ilgili olarak seçim döneminde başlayan çalışmalarımız sonucu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından plan tadilatı yapılarak, ‘Yıkılan hükümet konağının bulunduğu mer’i imar planında ‘resmi kurum alanı’ kullanımında olan 167 ada 42 sayılı parsel, söz konusu alanda bölgedeki trafik yoğunluğunu azaltmak ve yeterli kentsel açık alan miktarını sağlamak amacıyla ‘Meydan’ ve ‘Otopark (Zeminaltı)’ olarak düzenlenmiştir’. Ayrıca yine yapılan plan tadilatları ile Yeni hükümet konağı ihtiyacına yönelik İskele Mahallesi’ndeki Kültür ve Turizm Bakanlığı’na tahsisli 169 ada, 85 sayılı parsel İlgili Bakanlıkla varılan mutabakat sonrasında (eski Turaş Alanı) ‘Resmi Kurum Alanı’ ‘Park’, ‘Yol’ ve ‘Otopark’ olarak düzenlenmiştir.

Böylece planlanan resmi kurum alanı ile Belediye Başkanlığı ve Jandarma Komutanlığı gibi resmi kurumlara ait yapıların bir arada olması sağlanarak erişilebilirliğin artması amaçlanmıştır.

Bu alan yaklaşık 27 bin metrekare büyüklüğünde olup, hem konum hem de büyüklük olarak Hükümet Konağı ve İlçe Emniyet Binası için yeterlidir. 649 ada 1 parsel ve çevresi (Eski Disco ve Taş ocağı olarak bilinen alan) ‘Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı’ ve ‘Otopark’ olarak düzenlenmiştir,

İskele Mahallesi 264 ada 29 parselde bulunan yıkılan Öğretmen Evine ait alanın ‘Turizm Tesis Alanı’ idi. Girişimlerimiz sonucu bu alanın ‘Günübirlik Tesis Alanı’ olarak planlanmıştır.

Bizler seçim öncesi verdiğimiz her sözün arkasındayız. Datça için taş üzerine taş konacaksa bizler orada o taşı koymaya en çok uğraş verenler oluruz. Çünkü biz Datça’yı seviyoruz, Datça için hizmet etmeye devam ediyoruz. Seçim döneminde yayınladığımız ‘Program 31 Mart 2019’ kitapçığı bizlerin taahhüt ettiği projelerdir. Ne dediysek sonuna kadar arkasındayız.

Bu plan tadilatlarının tamamlanmasında destek veren İl Başkanımız Kadem Mete, Milletvekillerimiz Yelda Erol Gökcan ve M. Yavuz Demir’e teşekkürlerimizi sunuyoruz. Datça’mıza hayırlı olsun” dedi.

MUĞLA 10 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:48

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