Marmaris Uluslararası Yat Kulübü kış trofesi başlıyor

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Marmaris Uluslararası Yat Kulübü’nün organize ettiği MIYC Kış Trofesi başlıyor

MIYC Kış trofesinin bu yıl 12.si yapılacak olup yaklaşık 40 yelkenci yarışacak. Trofenin ilk ayağı 11 12 Ocak tarihlerinde gerçekleşecek. 10 Ocak Cuma günü yarış kayıtları yapılacak ve aynı gün saat 18:00’de Kış Yarışları Açılış Kokteyli başlayacak.

Toplam 6 ayaktan oluşacak trofenin ilk ayağında 3 yarış yapılması planlanıyor. Yerli ve yabancı teknelerin katılacağı yarışa 40 civarında teknenin katılması bekleniyor.

MUĞLA 10 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:48

GÜNEŞ 08:14

ÖĞLE 13:19

İKİNDİ 15:52

AKŞAM 18:14

YATSI 19:34

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