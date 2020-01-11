Başkan Uçar gazetecilere yemek verdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Başkan Uçar gazetecilere yemek verdi

İHA

Başkan Uçar gazetecilere yemek verdi

Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensupları ile yemekte bir araya geldi.
10 Ocak çalışan gazeteciler günü dolayısıyla Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar, Datça’da görev yapan basın mensuplarına yemek verdi. Başkan Uçar yemekte yaptığı konuşmada, “Onların basın mensubu olarak görevlerinin ne kadar önemli olduğunun bilincindeyiz. Bizler görev yaparken basın daima yaptığımız hizmetleri takip ederek yanlışlarımızda eleştiri, doğrularımızı takdir etme görevi vardır” dedi.
Ayrıca Datça kaymakamı Mesut Çoban’ da Datçada görev yapan basın mensupları ile öğle yemeğinde bir araya gelerek günlerini kutladı.

MUĞLA

11 Ocak 2020 Cumartesi

  • İMSAK 06:48
  • GÜNEŞ 08:14
  • ÖĞLE 13:19
  • İKİNDİ 15:53
  • AKŞAM 18:15
  • YATSI 19:35
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mandalina şenliğine akın ettiler Şenlikte adım atacak yer kalmadı
YEREL HABERLER Mandalina şenliğine akın ettiler Şenlikte adım atacak ...
Marmaris 12.Kış Trofesi yarışlarında ilk gün tamamlandı
YEREL HABERLER Marmaris 12.Kış Trofesi yarışlarında ilk gün ...
Marmaris'e demir atan mega yat için 200 bin litre akaryakıt alındı
YEREL HABERLER Marmaris'e demir atan mega yat için 200 bin litre ...
Kaçak alkol yapımında kullanılacak etil alkol ele geçirildi
YEREL HABERLER Kaçak alkol yapımında kullanılacak etil alkol ele ...
Mega lüks yat ’Faith’ Marmaris’ten 200 bin litre yakıt aldı
YEREL HABERLER Mega lüks yat ’Faith’ Marmaris’ten 200 bin litre ...
Fethiye'de 9 kaçak göçmenin öldüğü bot faciasına 10 tutuklama
YEREL HABERLER Fethiye'de 9 kaçak göçmenin öldüğü bot faciasına 10 ...
Dere’ye düşen köpeğin imdadına İtfaiye yetişti
YEREL HABERLER Dere’ye düşen köpeğin imdadına İtfaiye yetişti
Marmaris İlçe Tarım Müdürlüğü gıda sektörü çalışanlarına yönelik seminer düzenledi
YEREL HABERLER Marmaris İlçe Tarım Müdürlüğü gıda sektörü ...
Fethiye’de 8 göçmenin yaşamını yitirdiği olaya ilişkin 10 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Fethiye’de 8 göçmenin yaşamını yitirdiği olaya ...
Eylem hazırlığında yakalanan PKK'lılara ceza yağdı
YEREL HABERLER Eylem hazırlığında yakalanan PKK'lılara ceza yağdı
Faith Yatı Marmaris’te
YEREL HABERLER Faith Yatı Marmaris’te
Marmaris Uluslararası Yat Kulübü kış trofesi başlıyor
YEREL HABERLER Marmaris Uluslararası Yat Kulübü kış trofesi başlıyor
Cumhur İttifakı’ndan Datça Adliye yeri açıklaması
YEREL HABERLER Cumhur İttifakı’ndan Datça Adliye yeri açıklaması
'Gül Yürekli Sevdalar' okuruyla buluştu
YEREL HABERLER 'Gül Yürekli Sevdalar' okuruyla buluştu
Polisler şehit annesinin talebini yerine getirdi Menteşe İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polisler, şehit annesi Ümmühan Kadem’in silah sahibi olma talebini yerine getirerek silahı hediye ettiler.
YEREL HABERLER Polisler şehit annesinin talebini yerine ...
Uçak: “Özgür basın, demokrasinin kalesidir” Eğitim Bir-Sen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününde yayımladğı mesajında, özgür basının demokrasinin kalesi olduğunu belirtti.
YEREL HABERLER Uçak: “Özgür basın, demokrasinin kalesidir” Eğitim ...
Milletvekili Gökcan'dan kazada yaralanan öğrenciye ziyaret
YEREL HABERLER Milletvekili Gökcan'dan kazada yaralanan öğrenciye ...
Ula Belediyesinin araç parkına takviye Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın katkıları sonucu Ula Belediyesi’nin araç parkına 9 yeni araç katıldı.
YEREL HABERLER Ula Belediyesinin araç parkına takviye Çevre ve ...
Polis çifte kelepçeli nikah töreni
YEREL HABERLER Polis çifte kelepçeli nikah töreni
Başkan Oktay, gazetecileri unutmadı
YEREL HABERLER Başkan Oktay, gazetecileri unutmadı
Basın Parkı, Gazeteciler Günü'nde açıldı
YEREL HABERLER Basın Parkı, Gazeteciler Günü'nde açıldı
Datça'da toplu taşımada '65 yaş' sıkıntısı
YEREL HABERLER Datça'da toplu taşımada '65 yaş' sıkıntısı
Bodrumspor Timur'u aldı
YEREL HABERLER Bodrumspor Timur'u aldı
Orman yangınlarında drone dönemi Orman yangınları ile mücadele kapsamında Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bu yıldan itibaren termal görüşlü drone kullanımının hazırlığını yaparken, 11 İşletme Müdürlüğü’ne drone satın alındı
YEREL HABERLER Orman yangınlarında drone dönemi Orman yangınları ile ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X