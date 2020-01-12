Dereye düşen köpeğin imdadına itfaiye yetişti

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Marmaris’te dereye düşen köpek, Marmaris İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı.

Ulusal Egemenlik Caddesi Sabancı Lisesi yanından denize akan dere içinde köpek gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar sonrası Muğla Büyükşehir Belediyesi Marmaris İtfaiye Grup Amirliği ekipleri olay yerine sevk edildi. Dere içinde sürüklenen köpek lastik bot ile kurtarıldı.

Kurtarılan köpek Marmaris Belediyesi zabıta ekiplerine teslim edildi.

MUĞLA 12 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:48

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