Kitap sayfalarından gelinlik yaptı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde ‘Çocuklar Gelinlik Giymesin, Okula Gitsin’ projesi kapsamında kitap sayfalarından oluşan gelinlik tasarlandı.

Fethiye’de yaşayan yazar Yiğit Caner Ertoşi, küçük yaştaki çocukların evlendirilmesine karşı başlatılan proje kapsamında kitap sayfalarından oluşan gelinlik tasarlamaya karar verdi. Yazarın ‘Kül Tablası’ isimli kitabının sayfaları kullanılarak tasarlanan gelinlik, ilçedeki Myra Park Sitesi’nde sergilendi. Yeminli tercüman Aslıhan Baydar’ın üzerine giyerek poz verdiği gelinlikte omuzdaki kalem detayları da dikkati çekti.

Gelinliği giyerek sergileyen Aslıhan Baydar, projede yer almaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Daha önce hiç gelinlik giymemiş bir kadın olarak projeye destek vermek istediğini anlatan Baydar, gelinliğin ağırlığı nedeniyle taşımakta zorlandığını belirtti.

Proje hakkında bilgi veren yazar Yiğit Caner Ertoşi ise, “Projemizde çocuk gelinlere dikkat çekmeye çalıştık. Çocuklarımızı nikah masalarında değil, okul sıralarında görmek istiyoruz. Amacımız bir farkındalık oluşturmak. Zaten kitabımın sayfaları da kadınlara ait hikayeler barındırmakta. Tüm kadınlarımızı projemize destek vermeye çağırıyoruz. Umarım el birliğiyle ülkemizdeki bu sorunu tamamen ortadan kaldırırız” dedi.

MUĞLA 12 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:48

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