Muğla’da traktör kazası: 1 ölü Menteşe’nin kırsal Kıran mahallesinde meydana gelen traktör kazasında sürücü yaşamını yitirdi. ...

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Muğla’nın Menteşe ilçesi kırsal Kıran Mahallesinde yokuş aşağı seyir halinde olan traktörün devrilmesi sonucu sürücü Remzi Türkeş kazada yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, 09 YE 082 plakalı traktör sürücüsü Remzi Türkeş yokuş aşağı inerken vites atamayınca traktör sürüklendi. Kazada sürücü Remzi Türkeş olay yerinde yaşamını yitirdi. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermesinin ardından Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı ve trafik ekipleri olay yerine sevk edildi. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

MUĞLA 13 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:48

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