Marmaris'te tartışmanın sonu cinayet ile bitti

Muğla'nın Marmaris ilçesinde alınan duyumlara göre tartıştığı kişi yada kişiler tarafından silahla vurulan 39 yaşındaki Mesut D. hayatını kaybetti.

Marmaris e bağlı Armutalan Mahallesi MarmarisDatça Karayolu seyir tepesinde sabah saatlerinde bir grup arasında tartışma çıktı.

Çıkan tartışma sonucu Mesut D silahla vuruldu. Olaya uzaktan şahit olanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ve emniyet ekiplerince yapılan kontrolde Mesut D. 'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Cansız bedenin olay yeri incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi. Olay İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ve Savcılık tarafından çok yönlü araştırılıyor.

MUĞLA 13 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:48

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