Sürat motoru ile kaçarken yakalandılar Muğla’nın Bodrum ilçesinde 10 düzensiz göçmenin bulunduğu fiber tekne Sahil Güvenlik ekiplerine yakalandı.

Şiddet sarmalında bir vahşet daha!

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Muğla Bodrum’da sürat teknesi ile gündüz saatlerinde kaçmaya çalışan 10 düzensiz göçmen yakalandı. düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Bodrum Görecek Adası açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli fiber tekne durduruldu. Teknede yapılan aramada 8 Suriye ve 2 Filistin uyruklu olmak üzere toplam 10 düzensiz göçmen (5 erkek, 4 kadın, 1 çocuk) yakalandı.

Yakalanan 10 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

MUĞLA 13 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:48

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