Bodrum´da uyuşturucu operasyonu

BODRUM ilçesinde polisin düzenlendiği operasyonda bir şüphelinin evinde yapılan aramada metamfetamin, esrar, skunk ve Hint keneviri ele geçirildi.Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, H.E.´nin hakkında uyuşturucu madde ticareti yaptığına yönelik istihbarat aldı. Bir aydır teknik ve fiziki olarak takip edilen şüphelinin evine narkotik köpeğinin de katılımıyla bugün saat 00.30 sıralarında operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada 510 gram esrar, 132 gram skunk, 2 gram plaka esrar, 2 gram metamfetamin, 7 adet ecstacy hap, 14 kök Hint keneviri, çok sayıda uyuşturucu madde yetiştirmeye yönelik cihaz ve kimyasal bitki besini ele geçirildi.Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılacağı öğrenildi.



MUĞLA 14 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:48

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