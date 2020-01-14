Öğrencilerden türkü dolu gece

Milas Bilim Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından Türk Halk Müziği Konseri düzenlendi. Konseri takip eden ilçe protokolü ve veliler, sık sık söylenen türkülere eşlik etti.

Milas Bilim Anadolu Lisesi tarafından Milas Belediyesi Toplantı ve Düğün Salonu’nda düzenlenen Türk Halk Müziği Konseri türküseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Milas Kaymakamı Eren Arslan, CHP Muğla Milletvekili Suat Özcan, Milas Belediye Meclis Üylerinin yanı sıra çok sayıda öğrenci velisi ve yakınlarının beğeniyle dinlediği konserde Milas Bilim Anadolu Lisesi Müzik Öğretmenin şefliğinde öğrencilerden oluşan koro Anadolu’nun her bölgesinden farklı türkü ve ezgilerle seslendi. Aşık Veysel, Neşet Ertaş’ın eserlerinin seslendirildiği gecede, Çökertme türküsü hem seslendirildi hem de öğrenciler tarafından oyunla canlandırıldı.

Salonu dolduran dinleyicilerin de sık sık sahnedeki türkülere eşlik ettiği konser, Mustafa Zeybekoğlu’nun müzik öğretmenlerine ve öğrencilere teşekkürü ile son buldu.

MUĞLA 14 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:48

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