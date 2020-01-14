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Denizde tek engelleri rüzgarsız hava Engelli yelkenciler gösterdikleri performansla takdir topladı

İHA

Marmaris 12. MIYC Kış Trofesi yelken yarışlarında Red Lions isimli tekneyle yarışan engelli sporcular, ortaya koydukları başarı performansla dikkat çekti.

Denizde tek engelleri rüzgarsız hava Engelli yelkenciler gösterdikleri performansla takdir topladı

Marmaris 12. MIYC Kış Trofesi yelken yarışlarında Red Lions isimli tekneyle yarışan engelli sporcular, ortaya koydukları başarı performansla dikkat çekti.
Marmaris 12. MIYC Kış Trofesi yelken yarışlarında, en çok ilgiyi Red Lions aldı 8 metrelik tekne ile yarışan engelli yelken yarışçıları çekti. Hüseyin Akbulut ve ekibi, iyi bir performans göstererek, diğer yarışmacıların da takdirini toplamayı başardı.
32 yaşındaki sağlık memuru ve profesyonel sporcu Akbulut, 8 yaşında geçirdiği bir kaza sonucu sağ elini dirsek altından ve iki ayağından ikişer parmağını kaybetmiş. Bir eli ve 4 ayak parmağının olmaması onu hayattan soğutmak yerine daha da hırslandırıp başarıdan başarıya koşmasına neden olmuş.
Sporun kendisi için bir tutku olduğunu kaydeden Hüseyin Akbulut, "8 yaşımdan bu yana engelliler için bir şeyler yapıyordum. 6 ay önce yürüttüğüm projeler ile ilgili İstanbul’da bir yelken kulübüne, tamamen engelliler için dizayn edilmiş bir tekne hediye ettim. Bana da bu 8 metrelik tekne hediye edildi. Bu tekne olunca, aklıma bu ekibi kurmak geldi. 'Yelkenli teknemiz var iken yarışmayalım' dedim. Bu yarışma bizim için bir fırsat oldu ve kendimizi denedik. İlk defa ekip olarak yarıştık, çok güzeldi. Çok başarılı olacağımıza inanıyorum’’ dedi.
Ekibin tek kadın sporcu Miray Ulaş ise 21 yaşında ve doğuştan ampute, sağ eli diresek altından yok. Aynı zamanda milli triatlon sporcusu olan Ulaş, "Ben kendimi engelli gibi görmüyorum. Profesyonel sporcuyum. Aldığım dereceler ile ülkemi temsil ettiğim için gurur duyuyorum. Bu takım ile ilk defa yarıştım ama çok güzel bir ekip olduk’’ diyerek ilerleyen zamanlarda daha da başarılı olacaklarını ifade etti.

Doğma büyüme Marmarisli olan 19 yaşındaki Osman Aktaş da şöyle konuştu:
"4 yıllık Denizcilik Lisesi mezunuyum. 2 yıl önce bir trafik kazasında sağ ayağımı diz altından kaybettim. Çevremdeki insanlar yapamazsın, edemezsin dediler ama Hüseyin ağabey beni ekibe aldı. Aslında yapabileceğimi önce kendime sonra çevreme kanıtladım. Hedefim çok başarılı olmak. Elimden gelenin en iyisini yapıp milli takım sporcusu olmak istiyorum."

MUĞLA

14 Ocak 2020 Salı

  • İMSAK 06:48
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  • İKİNDİ 15:56
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  • YATSI 19:37
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