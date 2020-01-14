Muğla'nın bisikletli bağımsız büyükşehir adayı kazada ağır yaralandı

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Muğla'da 31 Mart yerel seçimlerinde bağımsız büyükşehir belediye başkan adayı olan Müşteba Karamanoğlu geçirdiği kaza sonucu yoğun bakıma kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre Müşteba Karamanoğlu Muğla'nın Menteşe İlçesi Karabağlar Yaylası Keyfoturağı civarında bisikletten düştü. 31 Mart yerel seçimlerinde bağımsız büyükşehir belediye başkan adayı olan, seçim dönemi 'Muğla'nın bisikletli bağımsız büyükşehir adayı' başlıklı haberlerle gündeme gelen Karamanoğlu geçirdiği kaza sonrası Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Müşteba Karamanoğlu'nun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

MUĞLA 14 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:48

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