Muğla Büyükşehir’in masa tenisi sporcusu milli takımda

Muğla Büyükşehir Belediyesi Masa Tenisi sporcusu Ali Eren Ulusakarya Minikler ve Küçükler En iyiler Yarışmalarında Türkiye üçüncüsü olarak milli takıma girmeye hak kazandı.

1112 Ocak 2020 tarihlerinde Ankara Mamak Spor Salonunda yapılan yarışmalarda mücadele eden sporcularımızdan Ali Eren Ulusakarya minik erkekler kategorisinde üçüncü olarak milli takıma girerken aynı kategoride yarışan Metehan Zabir beşinci, küçük kızlar kategorisinde yarışan Hatice Söğüt altıncı olarak milli takım kampına davet edilmeye hak kazandı.

Milli takıma seçilen sporcumuz Avrupa ve Balkan Şampiyonalarında ülkemizi ve ilimizi en iyi şekilde temsil etmek için mücadele edecek.

MUĞLA 14 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:48

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