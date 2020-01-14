Muğla’nın yerel tohumlarına dijital ortamda ulaşım Muğla Büyükşehir Belediyesi Tıbbi-Aromatik Bitkiler ve Yerel Tohum Merkezinde bulunan 65 değişik tohumdan ücretsiz almak isteyen vatandaşlar dijital ortamda tohum talebinde bulunabilecek

‘Yerel Tohum Ulusal Güç’ sloganı ile yola çıkan Muğla Büyükşehir Belediyesi Türkiye’nin en geniş kapsamlı ‘TıbbiAromatik Bitkiler ve Yerel Tohum Merkezi’ni açmıştı. MuğlaDenizli karayolu Bağlarbaşı mevkiinde 4 bin 700 m2’lik alanda ‘TıbbiAromatik Bitkiler ve Yerel Tohum Merkezi’ hizmet veriyor.

Yerel tohum merkezinden vatandaşların tohumlara daha kolay ulaşması için internet üzerinden tohum siparişi verebilecek. www. yereltohum.mugla.bel.tr adresinden vatandaşlar 65 değişik tohumdan sipariş verebilecek. 5553 sayılı tohumculuk kanuna göre vatandaşlar kişisel ihtiyaçları kadar 5 değişik tohum siparişi verebilecek. www. yereltohum.mugla.bel.tr adresinden Tohum Talep Formunu doldurarak verilen siparişler kargo ile vatandaşlara ulaştırılacak. Başvurular 15 Ocak 2020 Çarşamba gününden itibaren devreye girecek ve 31 Mart tarihinde sona erecek.

MUĞLA 14 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:48

GÜNEŞ 08:13

ÖĞLE 13:20

İKİNDİ 15:56

AKŞAM 18:18

YATSI 19:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.