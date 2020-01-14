Bodrum'da 36 düzensiz göçmen yakalandı

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BODRUM'da, yasa dışı yollarla Yunan adalarına geçmeye çalışan 36 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, saat 02.00 sıralarında Bodrum açıklarında bir grup düzensiz göçmen olduğunu tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, göçmenlerin bulunduğu botu durdurdu. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu, 18'i Filistin, 10'u Suriye, 4'ü Yemen ve 4'ü Senegal uyruklu toplam 36 göçmen, kıyıya çıkartıldı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.



MUĞLA 14 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:48

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