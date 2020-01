Muğla’da büyükşehir - kooperatif güç birliği devam ediyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Seydikemer S.S. Çaykenarı Mahallesi, Seydikemer S.S. Arsa ve Milas S.S. Savran Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri’ne 5’er tonluk süt tankı tahsis etti.



Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin tarıma, kooperatiflere desteği ara vermeden devam ediyor. Muğla genelinde tarıma yaptığı yatırımlar ve yenilikçi projelerle dikkat çeken Büyükşehir Belediyesi kooperatiflerle güç birliğine 3 süt tankı tahsisi ile devam etti. Süt üretim kooperatiflerinin en önemli ihtiyaçlarından olan ve Büyükşehir Belediyesi’nden talep ettikleri Süt Tankı 3 kooperatife daha tahsis edildi. Toplam 441 üyesi olan Çaykenarı, Arsa ve Savran kooperatiflerine 5’er tonluk süt tankeri desteği Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün ve kooperatif başkanlarının attığı imzalarla hayata geçirildi.



“Büyükşehir ile her şey çok güzel olacak”

Milas S.S. Savran Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Hasan Hüseyin Demirci kooperatiflerinin 60 üyesi olduğunu, Büyükşehir Belediyesi’nden süt tankı talep ettiklerini ve bu taleplerinin yerine getirilmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Ayrıca Büyükşehir’in tohum desteği, toprak tahlili hizmetlerinden de çok memnun olduklarını tarımda Büyükşehir sayesinde her şeyin çok güzel olacağına inandıklarını söyledi.



“Başkanımız Osman Gürün’e teşekkür ederiz”

176 üyesi olan Seydikemer S.S. Çaykenarı Mahallesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi başkanı Osman Uçar’da 2015 yılında kurdukları kooperatiflerinin zor günlerden bugüne köylülerin sahip çıkmasıyla geldiğini şimdi de kooperatiflere Büyükşehir’in sahip çıktığını ve kendilerine 5 tonluk süt tankı tahsis ettiğini söyledi. Köylerinde üzüm ve elma üretiminin yoğun olduğunu söyleyen Osman Uçar Büyükşehir ile birlikte üzüm ve elma sirkesi üretimi için çalışma yapmak istediklerini belirterek Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’e destekleri için teşekkür etti.



“Büyükşehir talebimizi hemen yerine getirdi”

205 üyesi olan S.S. Arsa Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Süleyman Çot Büyükşehir’in Muğla genelinde kooperatifleri bir araya getirdiği toplantıya katıldıklarını, yetkilerin hemen gelerek taleplerini yerinde incelediğini ve kendilerine olumlu geri dönüş yaptığını söyledi. 5 tonluk süt tankı tahsisinin kendileri için çok önemli olduğunu söyleyen Süleyman Çot köylerinde 10 bin tonluk üzüm, 8 bin tonluk elma üretiminin olduğunu, Büyükşehir ile üzüm ve elma sirkesi üretimi yapmak için çalıştıklarını belirtti. Büyükşehir’in yollardan, su kanallarına, tarımdan sağlığa her hizmetinden çok memnun olduklarını söyleyen Süleyman Çot Başkan Gürün’e hizmetleri için teşekkür etti.



FethiyeSeydikemer İlçeleri Süt Üreticileri Birliği Başkanı Turgut Tokmak kooperatifler ve Büyükşehir karşılıklı güç birliği ile marka ürünler yaratarak Muğla’da üretimi arttırmak istediklerini, Büyükşehir Belediyesi’nin de kırsal kalkınma taleplerini karşılıksız bırakmadığını söyledi ve Başkan Gürün’e destekleri için teşekkür etti.



“En büyük amacımız da üreten köylümüzü tekrar milletin efendisi yapmak”

Kooperatiflerle işbirliğinin üreten bir Muğla için atılmış önemli bir adım olduğunu söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün Muğla’da büyük bir aile olduklarını ve karşılıklı güç birliği ve dayanışma ile bu ailenin Muğla’yı daha güzel hizmetler yapacağını söyledi. Başkan Gürün; “Ülkemiz ve Muğlamız için milli ekonominin temeli olan tarım çok önemli. Özellikle tarımda kooperatiflerimize, birlikte üretmeye, markalaşmaya ve kırsal Muğla’da üretip kıyısal Muğla’da tüketmeye büyük önem veriyoruz. Muğla’da büyük bir aileyiz. Bu ailenin her bir ferdi bizim için çok değerli.



Büyükşehir olarak kooperatiflerimizi bir toplantıda bir araya getirerek isteklerini, sorunlarını dinlemiş ve birlikte neler yapabilirizi konuşmuştuk. Özellikle süt üreticilerimizden süt tankı talebi gelmişti. Ekiplerimiz bu taleplerin uygunluğunu yerinde inceleyerek kısa zamanda kooperatiflerimize dönüş yaptı ve süt tankı tahsisini başlattık. Büyük bir aile olarak Muğla’da kooperatiflerimizle birlikte üretmek, Muğla’mızın markalı ürünlerini oluşturmak, kırsalda üretip kıyısalda tüketmek için çalışıyoruz. En büyük amacımız da üreten köylümüzü tekrar milletin efendisi yapmak. Toprağına, geçmişine ve geleceğine sahip çıkan üreticilerimizle ülkemizin kalkınması için güç birliğine devam edeceğiz” dedi.

