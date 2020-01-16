Engelsiz 112 projesi Engelli vatandaşların acil durumlarda kullanabilmesi amacıyla geliştirilen ‘Engeliz 112 Projesi’ 81 ilde yaygınlaştırılıyor.

İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, ‘Yeni Nesil 112 Acil Çağrı Merkezi Projesi’ ile AB uyum süreci kapsamında, acil yardım hizmetlerinin, kurumlar tarafından farklı numaralar ile verildiği illerde tek numara altında toplanarak Türkiye’nin 81 ilini kapsayacak şekilde uygulamanın yaygınlaştırılmasını hedefliyor.

Proje kapsamında, engelli vatandaşların da acil durumlarda kullanabileceği bir uygulama geliştirildi. Engelleri kaldıran bir sistem hayata geçirilirken, ‘Engelsiz 112 Projesi’, engelli vatandaşların, ücretsiz olarak telefonlarına, tabletlerine indirecekleri uygulama aracılığıyla 112 Acil Çağrı Merkezi ile anında iletişime geçmelerine imkan sağlıyor. Bu iletişim, arayan kişi ile yetkin 112 çağrı alıcı personel arasında görüntülü konuşma ve anlık mesajlaşma ile sağlanıyor. Çağrı esnasında çağrı alıcı personel tarafından arayan kişinin konum bilgileri de haritada görülebilecektir. Engelli vatandaşlar dilerse uygulama üzerinden hâlihazırda var olan sağlık problemlerini kayıt edebilir, acil durumda ulaşılacak yakınlarının iletişim bilgilerini sisteme girerek 112 personelinin ‘Acil Çağrı’ anında bu bilgileri görmesini sağlayabiliyor.

Uygulama, engelli vatandaşların acil durumlarda yazılı ve görüntülü olarak çağrı merkezine erişmelerini sağlarken, aynı zamanda sisteme girmiş oldukları bilgilerin (acil durumda iletişime geçilecek yakınların iletişim bilgileri, varsa rahatsızlıklarına yönelik detaylı bilgi vb.) ve bulundukları konumun çağrı esnasında 112 çağrı alıcı personel tarafından görülmesini de mümkün kılacak. Böylece hızlı ve etkin bir iletişimin sağlanması hedefleniyor. Engelsiz 112 uygulaması engelli vatandaşlar için geliştirilirken, özellikle konuşma engeli olan vatandaşların acil çağrı merkezinde bulunan yetkin personel ile hızlı ve etkin bir şekilde iletişime geçmelerini sağlamayı amaçlıyor. Uygulamayı indirmek (cihaza kurmak) ve kullanmak için akıllı cihazların uygulama marketlerine giriş yapmak ve uygulamayı indirmek için öncelikle eposta hesabına sahip olunması ve market erişimine izin vermeleri gerekiyor. Engelsiz 112 uygulamasını, telefona ya da tablete “Apple Store” ya da “Google Play Store” dan “Engelsiz 112” olarak aratarak ücretsiz olarak indirilebiliyor.

MUĞLA 16 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:48

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