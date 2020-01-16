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Gürün, “Bir ve beraber olursak Muğla’yı geleceğe taşırız” Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman ...

İHA

Gürün, “Bir ve beraber olursak Muğla’yı geleceğe taşırız” Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Menteşe’deki 48 STK temsilcisinin katıldığı toplantıda Muğla’nın geleceğe taşınması için bir ve birlik içinde olunması gerektiğini söyledi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Muğla’nın 13 ilçesindeki STK temsilcileri ile gerçekleştireceği toplantıların ilkini Menteşe’de yaptı.
Büyükşehir Belediyesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirilen toplantıya 48 dernekten yaklaşık 200 temsilci katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Menteşe’nin Muğla’nın merkez ilçesi konumunda olması ve Büyükşehir yasasından sonra kurulan bir belediye olması nedeniyle tanınırlığının birçok kesim tarafından bilinmediğini söyledi. Gümüş, “Bu toplantıları önemsiyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Gürün, ilçe ilçe düzenleyeceği toplantılarda, o ilçelere yapılan yatırımların yanında, ilçelerdeki STK’ların dilek, öneri ve sorunlarının da ortaya konulması açısından önem taşıyor” dedi.
48 dernekten 200 katılım oldu
Menteşe ilçesinde ilki düzenlenen toplantının açılışında konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, “Arkadaşlarımız bütün STK’ları dolaştı. İstek, talep ve eleştirileri alarak iletişim kuruldu. Alınan bilgiler ışığında bütün kurumlara geri dönüşüm sağlandı. Herkes kendi alanı ile ilgili bilgi sahibi, fakat diğer konularda eksiklik gördük. Bu eksikliğin de bizim eksikliğimiz olduğunu tespit ettik. Bunu ortadan kaldırmamız gerekiyor. Bütün kurumlardan aldığımız bilgiler ve talepler ışığında Muğla’da neler yapılıyor, neler yapılacak ve neler yapılmalı konusunda sunum yapma gereğini duyduk. 52 farklı dernekten 48 dernek ve 200 katılım var. Bu toplantı Menteşe ilçemize ait bir toplantı. Aynı toplantıyı diğer ilçelerimizde de yapacağız” dedi.
“Muğla’yı geleceğe taşımamız lazım”
Muğla’nın çok büyük bir coğrafya ve bu coğrafya içerisinde eşit hizmet üretmeye ve her bölgenin kendisine ait sorunlarını çözmeye çalıştıklarını belirten Başkan Gürün, “Bu kadar geniş coğrafyada yıllardır yapılmayan altyapı ve üst yapı ile ilgili sorunları çözmek için bu göreve bilerek geldik. 13 ilçe ve 596 mahallemiz var. Bu önemli bir rakam. 20 yıldır görevdeyim. Bunun 15 yılı Muğla Belediyesinde geçti. Göreve başlarken sevgi, hoşgörü ve güler yüzle hizmet diyerek göreve geldik. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra da ‘Hedefimiz1Muğla1’ dedik. Şunu itiraf etmemiz gerekir, Muğla bir olmadı. Coğrafi farklılıklar nedeniyle herkes kendi yöresi ile kendisini ifade etti. Marmarisliyim. Fethiyeliyim, Bodrumluyum dedi. Yani Muğla üst kimliği arka planda kaldı. Biz bütün Muğla’yı bir olarak düşünmemiz gerekiyor, birlikte eksiklerimizi gidererek Muğla’yı geleceği taşımamız lazım. Onun için de ‘Hedefimiz1Muğla1’ diyerek öyle bir telkinde bulunarak bir olduğumuzu, beraber olduğumuzu telkin etmek adına bu sloganı sevgi, hoşgörü ve güler yüzle hizmet’in altına ilave ettik. Fethiye’de, Bodrum’da yaşanan bir acı olay karşısında tüm Muğlalıların yüreğini üzmeli ve yaralamalı. Böyle olunursa birlikte büyüyebiliriz” dedi.
“Büyükşehir sistemi daha işler hale getirilebilir”
Muğla’ya en fazla yatarım yapan kurumun Muğla Büyükşehir Belediyesi olduğunu ifade eden Gürün, Büyükşehir yasasının görev yaptığı süre içinde vazgeçilmemesi gereken bir sistem olduğunu söyledi. Gürün, “2019’da 1 milyar 242 milyon liralık yatırım yaptım. Bugüne kadar hiçbir resmi kurum ve İl Özel İdaresi bu rakamla ölçülecek durumda değil. Büyükşehir olmalı mı, olmamalı mı tartışmaları arasında bu yatırımlar Muğla Büyükşehir olduktan sonra sağlanan imkanların kuruşu kuruşuna hesaplanarak ortaya konmuş yatırımlar. Büyükşehir yasasının eksiklikleri, aksaklıkları olabilir, ama bu yönü ile baktığımız zaman kesinlikle vazgeçmememiz gereken düzenlenerek daha işler hale aksaklıkların giderilmiş hale getirilmesi gereken bir sistem olduğunu şahsen 5 yıllık görevim içerisinde net olarak kanaat sahibi olduğumu söyleyebilirim” dedi.
“Borcumuzu ödüyoruz, yatırımlar da devam ediyor”
20192024 yıllara arasında, yani 5 yıllık dönem için 2 milyar 737 milyon liralık yatırım yapacağız. Olağanüstü bir durum olmadığı takdirde biz bu yatırımı mutlaka suretle Muğla’ya yapacağız ve Muğla’mızı çok daha yaşanabilir bir hale getireceğiz. Bu toplantıları her ilçemizde yapacağız. Bugün Menteşe ilçemizde yaptığımız için Menteşe ilçemize 244 milyon 327 bin TL’lik yatırım yaptık. Göreve geldiğimizde Muğla Türkiye’nin en borçlu üçüncü Büyükşehir Belediyesi idi. Şu anda bu sıralama her geçen yıl düşüyor. Yaptığımız ödemeler ve borçlanmadaki mali disiplin ile borçlarımızı ödemeye devam ediyoruz. Ama bunun yanında yatırımlar da devam ediyor. 20192024 yılları arasında Menteşe’ye 378 milyon liralık yatırım yapıyoruz. Menteşe’de devam eden büyük yatırımlarımız arasında Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi 42 milyon 810 bin TL, bölge müzesi 16 milyon 846 bin TL, Menteşe Belediyemiz ile birlikte yürüttüğümüz Kent Meydanı düzenlemesi 36 milyon 344 bin TL ve Yağ Hali 2 milyon 059 bin TL” dedi.

Büyükşehir Belediye başkanı Osman Gürün'ün ardından Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Yiğit, katılımcılara Muğla Büyükşehir Belediyesinin 5 yıllık süreçte yaptığı yatırımlar hakkında geniş ve detaylı bir sunum yaptı.

MUĞLA

16 Ocak 2020 Perşembe

  • İMSAK 06:48
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  • İKİNDİ 15:58
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