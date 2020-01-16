Kanala uçan minibüsün üstünde mahsur kaldı

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MilasBodrum karayolunda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü su kanalına uçtu. Araç üstünde mahsur kalan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgiye göre bir kargo firmasına ait 40 LU 514 plakalı araç sürücüsü Anıl Sökeli, MilasBodrum karayolu Kemikler mevkiine geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybederek kanala uçtu. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermesi üzerine olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi Milas İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Araç üzerinde mahsur kalan sürücü, itfaiye ekiplerinin yardımı ile mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.

MUĞLA 16 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:48

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