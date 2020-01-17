Bodrumspor'da Ozan şoku

- TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta alt sıralardan kurtulmaya çalışan Bodrum Belediyesi Bodrumspor'da takımın yıldızlarından Ozan Sol antrenmanda sakatlandı.
Sağ omuz köprücük kemiğinde çıkık, yumuşak dokuda yırtık, kanama ve ödem oluşan tecrübeli futbolcunun 1 ila 1.5 ay arasında yeşil sahalardan uzak kalacağı açıklandı.
MUĞLA
17 Ocak 2020 Cuma
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