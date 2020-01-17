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Bodrumspor'da Ozan şoku

DHA

- TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta alt sıralardan kurtulmaya çalışan Bodrum Belediyesi Bodrumspor'da takımın yıldızlarından Ozan Sol antrenmanda sakatlandı.
Sağ omuz köprücük kemiğinde çıkık, yumuşak dokuda yırtık, kanama ve ödem oluşan tecrübeli futbolcunun 1 ila 1.5 ay arasında yeşil sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

MUĞLA

17 Ocak 2020 Cuma

  • İMSAK 06:48
  • GÜNEŞ 08:12
  • ÖĞLE 13:21
  • İKİNDİ 15:59
  • AKŞAM 18:21
  • YATSI 19:40
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