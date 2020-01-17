Ortaca Belediyesi'nde sağlık taraması yapıldı

Ortaca Belediyesi çalışanlarına İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası kapsamında, alanında uzman hekimler tarafından sağlık taraması yapıldı.

Akciğer grafiği, solunum fonksiyon testi, odyometri, hemogram, biyokimyasal kan testleri, görme testleri ve genel fiziki muayene testinin yapıldığı sağlık taraması kapsamında elde edilen veriler personele ait sağlık takibi dosyalarına işlenecek.

Ortaya çıkabilecek sağlık problemlerinin ve meslek hastalığının önceden belirlenmesinin yanı sıra, mevcut sağlık problemlerinin ortaya konulmasının amaçlandığı sağlık taramasında elde edilecek sonuçlar, çeşitli testlerden geçirilen belediye personelinin sağlık takip dosyalarına işleniyor.

Sağlık taramasının önemine dikkati çeken Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, “Çalışan arkadaşlarımızın İş Sağlığı ve Güvenliği bizim için çok önemli. Ortaca Belediyesi büyük bir aile ve bu büyük ailede bir organ da bir yer de problem varsa eğer o aileyi etkiler. Bizler bu düşünce ile hareket ediyoruz. Bugün özellikle iş güvenliği uzmanımız ile beraber, Ortaca Belediye ailesi çalışanlarımızın sağlık taramasını gerçekleştirdik. Bizler oluşabilecek sorun ve problemleri giderme adına belediye olarak çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Zaman zaman arkadaşlarımız ile bu rutinin dışında toplantılar yapıyoruz. Amacımız daha huzurlu, daha güvenli ve daha yaşanabilir bir Ortaca’yı ihdas etmektir. Bunun içinde çalışmalarımızı aralıksız şekilde sürdürüyoruz” dedi.

MUĞLA 17 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:48

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