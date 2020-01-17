Dalaman Devlet Hastanesi yönetiminden anlamlı ziyaret

Dalaman Devlet Hastanesi yönetimi ve personeller, yeni çocuk sahibi olan çalışma arkadaşları Ali Nazeden’i ziyaret ederek sevincini paylaştı.

Dalaman Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Şerife Feyza Polat ve beraberindeki heyet Ali ve Ayşegül Nazeden çiftinin yeni doğan bebekleri Kuzey Aras’ı ziyaret etti.

Ziyarette Başhekim Yardımcısı Polat’a, Hastane Müdürü Cankur Can, Başhemşire Güliz Dostagiden ve sağlık personelleri eşlik etti.

Dalaman Devlet Hastanesi heyeti Kuzey Aras’a sağlıklı ve havyırlı ömürler dileyerek bebek ve ailesi ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kuzey Aras’ın babası Ali Nazeden, hastane yönetimi ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

MUĞLA 17 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:48

GÜNEŞ 08:12

ÖĞLE 13:21

İKİNDİ 15:59

AKŞAM 18:21

YATSI 19:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.