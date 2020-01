Bodrum turizm fuarlarının gözdesi oldu Bodrum, Hollanda pazarında eski günlerine geri dönüyor

Bodrum, Türkiye’nin en büyük katılımcı olarak yer aldığı Uluslararası Utrecht Turizm Fuarı’nın gözdesi oldu. Bodrum Belediyesi ve Bodrum Tanıtma VakfıBOTAV tarafından açılan stantları Kültür Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ziyaret etti.

Bodrum Tanıtım vakfı turizm fuarlarında atağa geçti. Gittikleri yurtiçi ve yurtdışı fuarlarında en çok ziyaretçiyi ağırlayan ve Bodrum’un tanıtımının hızlandıracak projeleri turizmcilerle buluşturmaya devam ediyor. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Hollanda’nın Utrecht kentindeki Jaarbeurs salonunda bu yıl 50’ncisi düzenlenen Uluslararası Utrecht Fuarı’na katıldı. Hollandalı turistlerin büyük ilgi gösterdiği Bodrum standında konuklarını ağırlayan Başkan Aras, BOTAV Genel Sekreteri Serkan Ceylan ile birlikte katıldığı fuar etkinliği boyunca önemli temaslarda bulundu.

Bodrum’dan otel ve konaklama tesisi temsilcilerinin yanı sıra seyahat acentelerinin da hazır bulunduğu Utrecht’te Bodrum ve Muğla’nın diğer turizm destinasyonları tarafından kurulan stantlara ilgi çok büyük oldu. BOTAV Genel Sekreteri Serkan Ceylan, stant ziyaretçilerine Bodrum’u tüm kültür, tarih ve yerel değerleriyle anlatan sunumlar yaptı.

Bakan Ersoy, Bodrum standında

Fuar süresince Bodrum standını ziyaret edenler arasında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da vardı. Başkan Aras, Ersoy’a Bodrumlu turizmcilerin 2020 yılı beklentileri ve turizm öncesi hazırlıklar konusunda kısa bilgiler verdi. Aras, fuarda Türk Hava Yolları ve Corendon yetkilileriyle de bir araya geldi. Fuarda Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ve Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ile buluşan Aras, Bodrum ve kardeş destinasyonlarının turizm işbirliğinin artacağını ifade etti.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras Utrecht’e katılan Bodrumlu turizmcilerle yaptığı toplantılarda yeni döneme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Hollanda pazarının Bodrum turizmi için önemli olduğunu belirten Başkan Aras “Bu ülkeden ilçemize gelen turist sayısı her yıl artıyor. Şu an Bodrum’a gösterilen ilgi, sezona dair beklentilerimizi yükseltmiş durumda. Biz de BOTAV ve Bodrum Belediyesi olarak Hollanda’dan Bodrum’a gelecek turist sayısını artırmak için elimizden geleni yapıyoruz. En önemli unsur ulaşım. Bodrum’a direkt uçuş sayısını artırma hedefimize yoğunlaştık. Bu konuda umut verici gelişmeler var” dedi.

Bodrum, turizmde hak ettiği yeri alacak

Bodrum’un yeni turizm tanıtım stratejisi kapsamında fuarların çok önemli olduğunu söyleyen Başkan Aras, “BOTAV ile birlikte algısı daha yüksek Bodrum stantlarının hazırlıklarını sürdürüyoruz. Bunun yanında gittiğimiz her ülkede, hedef pazarın algılarına, beklenti ve taleplerine uygun tanıtım stratejileri geliştiriyoruz. Yeni iletişim teknolojilerini, tanıtımdan Bodrum’u bir turizm ürünü olarak pazarlamaya kadar her aşamada kullanacağız. Bodrum, turizmde hak ettiği yeri alacak. Tüm çabamız bu yönde” diye konuştu.

Hollanda’dan pazarında Bodrum trendinin yükselişini sürdürdüğüne işaret eden Aras, “Acentelerimiz, Hollanda pazarındaki ilk göstergelerden çok umutlu. Bodrum, bu ülkeden gelen misafir sayısında eski günlerine dönüyor. Uçaklarda ciddi kapasite artışı var. Böyle ilerlemesini umut ediyoruz” ifadelerini kullandı.

MUĞLA 17 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:48

GÜNEŞ 08:12

ÖĞLE 13:21

İKİNDİ 15:59

AKŞAM 18:21

YATSI 19:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.