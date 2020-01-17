Yıldız kızlar Türkiye futbol şampiyonası Muğla’da başlıyor TFF 2019-2020 Kadınlar Ligi, Yıldız Kızlar Şampiyonası 14’üncü grup maçları Muğla’da yapılıyor. Grupta Muğla’dan üç takım yer alıyor.

TFF 20192020 Yıldız Kızlar Türkiye Şampiyonası 14’üncü grup maçları Muğla’nın Menteşe İlçesi’nde yapılıyor. Yapılan başvurularla bölgesel olarak belirlenen 14’üncü grupta Muğla’dan; Atletikspor Futbol Kulübü, Köyceğiz Spor Kulübü ve Bodrum Belediye Bodrumspor, Denizli’den; Horozkent Spor Kulübü yer aldı.

Muğla Atletikspor Kulübü Genel Koordinatörü Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yakup Akif Afyon; “20192020 programına aldığımız Kadın Futbol Takımı alt yapısını oluşturacak Yıldız Kızlar futbol takımını kurarak Türkiye Futbol Federasyonuna başvurumuzu yaptık. Geçtiğimiz günlerde TFF 20192020 Yıldız Kızlar Şampiyonası grupları çekildi. Muğla Atletikspor Kulübü olarak 14’üncü grupta mücadele edeceğiz. Önümüzdeki yıl Atletikspor Kadın Futbol Takımı olarak 3. Lige katılmayı ve Kadın Futbol Takımımız ile büyük bir farkındalığa imza atmayı hedefliyoruz. Şampiyonaya katılan takımlara başarılar diliyor, herkesi maçları izlemeye davet ediyoruz” dedi.

TFF Yıldız Kızlar Türkiye Şampiyonası

20192020 Kadın Futbol Ligleri Statüsü kapsamında, Yıldız Kızlar Türkiye Şampiyonası birinci kademe müsabakaları bölgesel olarak düzenlenecek gruplarda tek devreli lig usulüne göre oynanacak. 20192020 Yıldız Kızlar Türkiye Şampiyonası müsabakalarında 1 Ocak 2004 ile 31 Aralık 2006 tarihleri arasında doğmuş lisanslı futbolcular oynayabiliyor. Bölgesel olarak gerçekleştirilecek grup müsabakalarının tamamlanması ve puan cetvellerinin tescil edilmesini takiben, gruplarda ilk iki sırayı alan takımlar, Yıldız Kızlar Türkiye Şampiyonası'nda bir üst kademeye yükselmeye hak kazanacak. Üst tura yükselecek 60 takım, grup birincileri 1’inci torba ve grup ikincileri 2’nci torbada olmak kaydıyla eşleşecek. Aynı gruptaki takımlar birbiriyle eşleşmeyecek. Sonraki turlarda her takım birbiriyle eşleşebilecek. 19 Ocak 2020 Pazar günü Menteşe Ortaköy sahasında yapılacak ilk müsabakalar saat 12:00’de ikinci maçlar ise saat 14:00’te başlayacak.

14’üncü grup maç fikstürüne göre, 19 Ocak 2020 Pazar: Horozkent SK BB Bodrumspor, Muğla Atletikspor Köyceğiz SK. 20 Ocak 2020 Pazartesi: BB Bodrumspor Muğla Atletikspor, Köyceğiz SK Horozkent SK, 22 Ocak 2020 Çarşamba: Horozkent SK. Muğla Atletikspor ve Köyceğiz SK. BB Bodrumspor.

MUĞLA 17 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:48

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