Çakmak içerisine gizlediği uyuşturucu ile yakalandı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, yolda yürürken şüphe üzerine durdurulan K.K.'nın üzerinde yapılan aramada çakmak içerisine gizlenmiş 2 gram metamfetamin ele geçirildi.
Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, akşam saatlerinde Turgutreis Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği K.K.´yı yolda yürürken durdurdu. K.K.'nın üzerinde yapılan aramada çakmak içerisinde gizlenmiş 2 gram metamfetamin ele geçirildi.
Gözaltına alınan K.K.'nın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
MUĞLA
17 Ocak 2020 Cuma
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