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Muğla Ziraat Odaları, çiftçilerin sorunları için Ankara’da Muğla Ziraat Odaları İl Koordinasyon ...

İHA

Muğla Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu ve Menteşe Ziraat Odası Başkanı Mehmet Baştuğ, ilçe Ziraat Odası başkanları ile çiftçilerin düşük faizli borç ertelemesi, tarımsal elektrik ve su kullanımı ile ilgili sorunların çözümü için Ankara'da temaslarda bulundu.

Muğla Ziraat Odaları, çiftçilerin sorunları için Ankara’da Muğla Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Mehmet Baştuğ ve ilçe oda başkanları çiftçilerin sorunlarının çözümü için Ankara’da temaslarda bulundular.

Muğla Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu ve Menteşe Ziraat Odası Başkanı Mehmet Baştuğ, ilçe Ziraat Odası başkanları ile çiftçilerin düşük faizli borç ertelemesi, tarımsal elektrik ve su kullanımı ile ilgili sorunların çözümü için Ankara’da temaslarda bulundu.
Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Mehmet Baştuğ ve beraberindeki heyet Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde AK Parti, CHP ve İyi Parti Muğla Milletvekillerini ziyaret ederek, çiftçilerin tarımda yaşadığı elektrik, su ve tarımda kullanılan kredi faizlerinin düşürülmesi ile ilgili hazırladıkları kitapçıkları Muğla milletvekillerine sundu. Heyet, sorunların çözümüne ilişkin Muğla Milletvekilleri ile görüş alışverişinde bulundu.
Muğla’dan Ankara’ya giden Ziraat Odaları başkanları, TBMM’deki temaslarının ardından Bingöl, Şırnak ve Isparta Ziraat Odası Başkanları ile Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar’ı makamında ziyaret etti.
Muğla Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Mehmet Baştuğ, Muğla çiftçisinin sorunlarının çözümü için Muğla genelindeki odaların ortak sorunlarının ve çözümlerinin yer aldığı kitapçıkları TBMM’deki Muğla milletvekilleri ilettiklerini açıkladı. Baştuğ, “İlçe Ziraat Odası Başkanı arkadaşlarımız ile bölgemizdeki çiftçilerimizin yaşadıkları sıkıntıları bir kitapçık haline getirdik. Yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerini de içeren kitapçıkları Muğla Milletvekillerimizi ziyarete ederek kendilerine ulaştırdık. Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu olarak özellikle çiftçilerimizin kullandığı kredilerin ödemesi, afet durumunda kedi borçlarının ertelenmesi ve kredi faizlerinin düşürülmesi konusunda çiftçilerimizin talepleri vardı. Bunun yanında sulama amaçlı kullanılan su ve tarımsal faaliyetlerde çiftçilerimizin kullandığı elektrik konusunda da bilgilendirme ve çözüm önerilerini sunduk” dedi.
Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar’ı da ziyaret ettiklerini açıklayan Mehmet Baştuğ, “2019 yılında ödenemeyen çiftçi borçları, elektrik ve sulama ücretlerinin yüksekliği başta olmak üzere çiftçilerin yaşadığı sorunları ve yapılması gerekenleri genel başkanımıza aktardık. Bu konuda Muğlalı çiftçilerimizin beklentilerini ilettik” dedi.

MUĞLA

18 Ocak 2020 Cumartesi

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