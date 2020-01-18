Bodrumspor, Sivas deplasmanında

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- TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta ikinci yarının ilk haftasında evinde Ankara Demirspor'a 2-0 yenilen Bodrum Belediyesi Bodrumspor, yarın Sivas Belediyespor deplasmanında terleyecek.

Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Stadı'nda saat 13.00'te başlayacak maçta Oğuzhan Aksu görev yapacak. Teknik direktör Tarık Daşgün zorlu bir deplasmana çıkacaklarını ancak iyi bir futbolla istedikleri sonucu alacaklarını dile getirdi.



MUĞLA 18 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:47

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