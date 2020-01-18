Saylak, ‘Kalk Gidelim’ dizi setini ziyaret etti Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, Menteşe’nin Yeşilbağcılar Mahallesinde çekimleri devam eden ‘Kalk Gidelim’ dizi ekibini ziyaret etti.

Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, Muğla’nın Menteşe ilçesi Yeşilbağcılar mahallesinde çekimleri devam eden ve her hafta TRT 1 ekranlarında izleyicisiyle buluşan Kalk Gidelim dizi setini ziyaret etti.

Muğla’nın tanıtımına katkı sundukları için dizi ekibine teşekkür eden Saylak, Muğla’nın diziler ve filmler için doğal bir plato olduğunu söyledi. Saylak, Diziler sayesinde Muğla’nın tarihi, kültürel ve kırsal bölgelerinin tanıtılması sağlanarak bu yerlerin cazibe merkezi haline geldiğini ve Muğla’ya gelen misafirlerimizin bu bölgeleri ziyaret ederek kırsal kalkınmaya destek olduklarını söyledi.

MUĞLA 18 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:47

GÜNEŞ 08:12

ÖĞLE 13:22

İKİNDİ 15:59

AKŞAM 18:22

YATSI 19:41

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.