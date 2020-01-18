Çiftlik Mahallesinde huzur toplantısı Menteşe İlçesi'ne bağlı kırsal mahallelerde gerçekleştirilen huzur toplantılarının sonuncusu Çiftlik Mahallesinde gerçekleştirildi.

Muğla’nın Menteşe İlçesi’ne bağlı mahallelerinde Kaymakam Caner Yıldız başkanlığında gerçekleştirilen huzur toplantılarının sonuncusu Çiftlik Mahallesinde yapıldı.

2017 yılında başlayan ve bu güne kadar 36 farklı kırsal mahallede yapılan ‘Kent Güvenliği ve Huzur Toplantısı’ toplantıları 2020 yılında da devam ediyor. Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız’ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, İlçe Emniyet Müdürü Tümer Yılmaz, İlçe Jandarma Komutanı Gürcan Özdilek 'in yanı sıra Muğla Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri, Muğla Büyükşehir Belediyesi hizmet birimlerinin temsilcilerinin yanında ilgili tüm birimlerin temsilcileri katıldı.

Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız vatandaşların dilek ve şikayetlerini tek tek dinleyerek notlarını aldı. Alınan dilek ve şikayetlerle ilgili olarak toplantıya katılan kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerine de söz hakkı veren Yıldız, devletin her zaman vatandaşların yanında olduğunu belirterek bundan önce olduğu gibi bundan sonra da yanında olmaya devam edeceğini söyledi.

MUĞLA 18 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:47

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