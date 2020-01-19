3'üncü katın balkonundan atlayan profesör öldü

MUĞLA Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde (MSKÜ) görevli Prof. Dr. Kadir E. (55), Menteşe ilçesinde 3'üncü kattaki evinin balkonundan atlayarak, yaşamına son verdi.

MSKÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Kadir E., dün saat 23.00 sıralarında, yalnız yaşadığı Emirbeyazıt Mahallesi Bayram Çetinkaya Caddesi Orkide sitesinde, 3'üncü kattaki evinin balkonundan kendisini boşluğa bıraktı. Gürültüye koşan komşuları, yerde hareketsiz yatan Prof. Dr. Kadir E.'yi görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Kadir E.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Psikolojik sorunları bulunduğu ileri sürülen Kadir E.'nin cansız bedeni, polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, Kadir E.'nin intiharı ile ilgili soruşturma başlattı.

ARKADAŞINDAN DİKKAT ÇEKEN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI

Öte yandan Kadir E.'nin sosyal paylaşım sitesi Facebook'taki duvarına, arkadaşı Ünal K.'nin 16 Ocak'ta yazdıkları dikkat çekti. Ünal K.'nin, Kadir E. için 'Kadir hocam neredesin? Telefonuna ulaşamıyorum. Evine gittim zile bastım, ışıklar kapalı. Okulu aradım onlar da sizden haberdar değil. Asistanınıza rahatsız olduğunuzu söylemişsiniz. Merak ettim, sabaha kadar uyuyamadım. Kelimeler boğazıma dizildi konuşamadım ağladım. Sen benim en iyi dostumsun. Biliyorum rahatsızlandın. Galiba ağabeyin gelip, götürdü. İyileşip aramıza döneceksin. İyi günlerimiz olacak. Her şeyi atlatacak güçtesin. Moralini bozma. Eski günlerimize döneceğiz. Sana kuru fasulye yapacağım. Beraber yiyeceğiz' yazdığı görüldü.



MUĞLA 19 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:47

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