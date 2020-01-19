Park halindeki araç yandı Muğla’da kiralık ve sürücüsünün Alman vatandaşı olduğu öğrenilen park halindeki otomobilde çıkan yangında aracın motor bölümü tamamen yandı.

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MuğlaAntalya Karayolu üzerinde park halindeki bir aracın motor bölümünde çıkan yangında araçta büyük hasar meydana geldi.

Köyceğiz ilçesi yakınlarındaki Ömer Halisdemir Hatıra Ormanı karşısında park halinde duran ve kiralık olduğu öğrenilen Alman sürücü Slomian Elzbieta’nın kullandığı 34 ABE 896 plakalı aracın motor bölümünden dumanlar yükselmeye başladı. Vatandaşların Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine yaptıkları ihbar sonrası Muğla Büyükşehir Belediyesi Köyceğiz İtfaiye Grup amirliği ekipleri olay yerine sevk edildi.

Emniyet trafik ekiplerinin yol güvenliğini sağladığı araç yangınına müdahale eden itfaiye ekipleri alev alev yanan araca müdahale ederek söndürdü. Yangında aracın motor bölümü tamamen yanarken araçta soğutma çalışmaları yapıldı.

MUĞLA 19 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:47

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