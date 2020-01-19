Bodrum'da 3 saatlik yangında 4 ev kül oldu

MUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki altında depo bulunan evde, elektrik kontağından yangın çıktı. Alevler, bitişikteki binalara da sıçrarken, itfaiye ekiplerinin 3 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 4 ev, kullanılamaz hale geldi.

Bodrum'un Cevat Şakir Mahallesi Zerdali Sokak'taki alt katı depo olan evde, saat 02.30 sıralarında yangın çıktı. Binadan alevlerin yükseldiğini fark edenler, Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yangın, bitişikteki 3 binaya da sıçradı. Yangın sırasında evlerinde bulunanlar, son anda dışarı çıkarak, canlarını kurtardı. Söndürme çalışmaları sırasında polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık görevlileri de tedbir amacıyla bölgede hazır bekletildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu saat 05.30'da kontrol altına alınıp, söndürüldü. Elektrik kontağından çıktığı belirlenen yangında, 4 ev kullanılmaz hale geldi.

3 KEDİSİNİ DE YANMAKTAN KURTARMIŞ

Kirada oturdukları evi ve eşyaları yanan, emekli hemşire Sevim Kara, "Oğlum ve 3 kedimi alarak dışarı çıktım. Biz çıkarken evimiz yanıyordu. Kedileri kurtaralım, derken, evden hiçbir şeyimizi alamadık. Emekliyim, çocuğum için hazırladığım çeyiz vardı, o da yandı" dedi.



MUĞLA 19 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:47

GÜNEŞ 08:11

ÖĞLE 13:22

İKİNDİ 16:00

AKŞAM 18:23

YATSI 19:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.