Profesör intihar etti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde (MSKÜ) görevli Prof. Dr. Kadir Eser (55), 3. kattan atlayarak intihar etti. Eser’in psikolojik sorunlarının bulunduğu öğrenildi.

Olay, Muğla Menteşe’nin Emirbeyazıt Mahallesi Bayram Çetinkaya Caddesi’nde meydana geldi. Oturduğu sitesindeki evinde yalnız yaşayan MSKÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğretim üyelerinden Kadir Eser, 3. kattan aşağıya atladı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri Kadir Eser’in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Eser’in cansız bedeni otopsi için Muğla adli Tıp Kurulu’na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MUĞLA 19 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:47

GÜNEŞ 08:11

ÖĞLE 13:22

İKİNDİ 16:00

AKŞAM 18:23

YATSI 19:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.