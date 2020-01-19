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TFF 3. Lig: Muğlaspor:0 Altındağ Belediyespor:0 TFF 3. lig 3. grupta Muğlasapor ile Altındağ ...

İHA

TFF 3. Lig: Muğlaspor:0 Altındağ Belediyespor:0 TFF 3. lig 3. grupta Muğlasapor ile Altındağ Belediyespor arasındaki karşılaşmanın 90 dakikasında gol sesi çıkmayınca iki ekip de puanları paylaştı.

Ligin ikinci devresine deplasmanda Nazilli Belediyespor galibiyeti ile başlayan Muğlaspor, kendi sahasında oynadığı Altındağ Belediyespor karşısında bir varlık gösteremedi. Karşılaşma başladığı gibi golsüz sonuçlandı.
Stat: Muğla Atatürk
Hakemler: Levent Buğra Vartemel xx, Barış Çardaklı xx, Anıl Küçükkaraca xx
Muğlaspor: Gökhan Yenigün xx, Mustafa Acar xx, Adem Aydın xx(Dak 62 Rıdvan Çelik x), Mehmet Şerifoğlu xx(Dak. 76 Rıza Altıntaş x), İbrahim İçuz xx, Ramazan Özkabak xx, Anıl Yıldırım xx, Murat Bölükbaşı xx, Batuhan Süer xx, Muhammed Emel xx, Sami Can Özkan xx
Altındağ Belediye: Furkan Taş xx, Gürkan Alver xx, Serkan Şirin xx, Muzaffer Doğan xx, Emre Toptan xx, Furkan Güneş xx, Selçuk Baştürk xx, Ömer Kanberoğlu xx (Dak.72 Bayram Can Alyurt x), Ali Aydın xx(Dak. 80 Tunahan Akpınar x), Fatih Karslı xx, Muhammed Furkan Özkan x(Dak. 58 Mücahit Karabulut x)
Sarı Kartlar: Rıza Altıntaş, Muhammed Emel (Muğlaspor) Furkan Güneş (Altındağ Belediye)
Maçtan dakikalar:
20’nci dakikada konuk ekibin sağ kanattan geliştirdiği atakta Fatih Karslı’nın çaprazdan sert şutunu Muğlaspor kalecisi Gökhan köşeden topu tokatlayarak kornere çeldi. 22’nci dakikada konuk ekip bu defa Serkan Şirin ile gole yaklaştı. Kaleyi tam karşıdan gören noktadan Serkan’ın sert şutunu kaleci Gökhan gole izin vermedi. 43’üncü dakikada Muğlaspor Murat Can Bölükbaşı’nın kafa ile indirdiği topu Sami Can Özkan değerlendiremedi. Karşılaşmanın 90’ıncı dakikasında Altındağ Belediyespor ceza alanı içinde yaşanan karambolde topa son vuran Muhammed Emel topu auta gönderdi.

MUĞLA

19 Ocak 2020 Pazar

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