Yatağan’da deve güreşi Bu yıl 20’ncisi düzenlenen Yatağan deve güreşlerine çevre il ve ilçelerden binlerce vatandaş izledi. ...

Ege kültürün bir parçası haline gelen deve güreşi etkinliklerinde Yatağan ilçesinde bu yıl 20’ncisi düzenlenen festivale binlerce vatandaş akın etti.

Ege, Marmara ve Akdeniz’den 190 devenin katıldığı güreşler vatandaşlar tarafından ücretsiz olarak izlenirken, güreşlere Muğla, Aydın, Denizli, İzmir gibi illerden çok sayıda vatandaş katıldı.

Deve güreşlerini geleneksel hale getirdiklerini belirten Yatağan Belediye Başkanı Mustafa Toksöz, güreşecek deve katılımı kadar izleyici sayısının da yüksek olduğunu belirterek, “Güreşlerimizin bu yıl 20’ncisi gerçekleşiyor. Ege, Akdeniz ve Marmara bölgesinden yaklaşık 190 deve arenaya çıkacak. Bu bir kültür ve biz bu kültürü göreve geldikten sonra vatandaşlarımıza ücretsiz sunmak istedik. Geçen yıl düzenlediğimiz boğa güreşlerini vatandaşlarımızın izleyebilmesi için ücretsiz yaptık. Bu yıl da görevimizin ilk yalında deve güreşlerini de ücretsiz yapıyoruz. Bu tür etkinlikler toplumu birleştirici ve kaynaştırıcı olması açısından önem veriyoruz” dedi.

MUĞLA 19 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:47

GÜNEŞ 08:11

ÖĞLE 13:22

İKİNDİ 16:00

AKŞAM 18:23

YATSI 19:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.