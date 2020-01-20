Seyir halindeyken yanmaya başladı

Vefat eden Rahşan Ecevit'in isteği yerine getirilecek

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bodrum’da seyir halindeki bir otomobilde başlayan yangın sonrasında araç hurdaya döndü.

Olay, Karaova bölgesi Etrim Mevki yakınlarında yaşandı. Muhammet Köse isimli vatandaşın kullandığı 48 UG 603 plakalı otomobil, Etrim yolunda seyir halindeyken bir anda alevlerle kaplandı. Sürücüsünün yol kenarına çektiği aracı söndürmek için itfaiyeden yardım istendi.

Bir anda alevlerin sardığı araç olay yerine gelen Bodrum İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekipler tarafından söndürüldü. Neredeyse tamamen yanan araç kullanılmaz hale gelirken, yangının elektrik kontağından çıktığı değerlendiriliyor.

MUĞLA 20 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:47

GÜNEŞ 08:11

ÖĞLE 13:22

İKİNDİ 16:01

AKŞAM 18:24

YATSI 19:43

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.