Milas’ta trafik kazası: 4 yaralı Milas-Bodrum karayolunda üç aracın karıştığı kazada 4 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı

MilasBodrum karayolunda üç aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Nurettin Erol yönetimindeki 48 ABM 442 plakalı araç, Milas‘tan Bodrum istikametine giderken Şerafettin Kaçar yönetimindeki 48 BJB 967 plakalı araca yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle karşı şeride geçen araç, Bodrum’dan Milas’a seyreden Süleyman Merthan Arslan’ın kullandığı 48 KN 589 plakalı araç ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada Süleyman Merthan Arslan, Nazgül Kurt, Hanife Erol ve Nurettin Erol yaralandı. Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrası olay yerine çok sayıda ambulans, Milas İtfaiye Grup Amirliği, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. 48 ABM 442 plakalı araç içerisinde sıkışan Nurettin Erol, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza sonrası kısmen kapanan karayolu trafik ekipleri tarafından ulaşıma açılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

MUĞLA 20 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:47

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