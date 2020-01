Başkan Otgöz’den gazetecilere ziyaret

Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdür Vekili Hasan Çetin ile belediye basın birimi çalışanları, medya mensupları ziyaret etti.

Basın mensuplarıyla bir araya gelen Otgöz, Seydikemer’in ulusal ve uluslararası anlamdan tanıtımına katkı sağlayan muhabirlere teşekkür etti.



Özellikle sahada haber için gece gündüz çalışan basın emekçilerinin haklarının sadece maddi olarak ödenmesinin imkansız olduğunu vurgulayan Otgöz, “Haber yapmak için mücadele eden muhabir kardeşlerimizin her zaman yanlarında olduğumuzun bilinmesini isterim.” dedi.



Seydikemer’in her geçen gün daha da geliştiğini, eksik olan kamu binalarının da bir an önce tamamlanacağını belirten Otgöz, vatandaşlara daha iyi hizmet için mücadele ettiklerini dile getirdi.

