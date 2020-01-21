Finlandayalı Bakandan Başkan Oktay’a tavsiye sözü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Finlandayalı Bakandan Başkan Oktay’a tavsiye sözü

İHA

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Hollanda ve Finlandiya'ya yaptığı ziyaretlerden olumlu haberlerle döndü. Başkan Oktay'ı kabul eden Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, Türkiye'nin 'seyahat için tavsiye edilen ülkeler' kategorisine çıkartılması için çaba göstereceği sözünü verdi.

Finlandayalı Bakandan Başkan Oktay’a tavsiye sözü

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Hollanda ve Finlandiya’ya yaptığı ziyaretlerden olumlu haberlerle döndü. Başkan Oktay’ı kabul eden Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, Türkiye’nin ‘seyahat için tavsiye edilen ülkeler’ kategorisine çıkartılması için çaba göstereceği sözünü verdi.
Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, turizmle ilgili fuarlara katılmak ve görüşmeler yapmak üzere Hollanda ve Finlandiya’yı ziyaret etti. Avrupa’nın 3’üncü büyük fuarı olan Hollanda Utrecht Turizm Fuarı’ndaki Marmaris standında ziyaretçileri ağırlayan Oktay, seyahat acenteleri ve havayolu şirketlerinin yetkilileri ile bir araya geldi. Deniz, kum, güneş turizmininin dışında Marmaris’in diğer zenginliklerini Hollandalı misafirlere sunuldu. TUI, Sunweb, Summurtour, Corendon gibi firmaların yetkilileri ile yapılan görüşmelerde 2020 sezonuna yönelik önemli adımlar atıldı. TUI yetkilileri, bu yıl Hollanda’dan Dalaman Havalimanı'na uçuşlarda yüzde 8 artış gerçekleşeceğini belirtti.
Başkan Oktay Marmaris’e davet etti
Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay’ın başkanlığındaki heyet daha sonra Finlandiya’ya geçti. Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto’nun parlamentoda kabul ettiği ziyaret, ilçe turizmi için önemli adımların atılmasını sağladı. Yaklaşık 40 dakika süren görüşmede Bakan Haavisto, Marmaris’in turizmine katkı sözü verdi. Türkiye’ye geldiğini ancak Marmaris’e gelmediğini söyleyen Bakan Haavisto Marmaris’i çok merak ettiğini dile getirdi. Oktay ve beraberindekilerden ilçenin ve Türkiye’nin güzelliklerini dinleyen Haavisto, hükümet içinde çalışmalar yapacağını ve Türkiye’nin ‘seyahat için tavsiye edilen ülkeler’ kategorisine geçmesi için çaba göstereceği sözünü verdi. Bakan Haavisto’ya teşekkür eden Belediye Başkanı Mehmet Oktay da kendisini Marmaris’te ağırlamaktan onur duyacağını söyledi.
Milletvekili Mauri Peltokwngas da heyete parlemonto binasını gezdirdi. Marmaris’e sık sık tatile geldiğini söyleyen Peltokwngas, “Marmaris adeta benim ikinci evim gibi. Doğasını, denizini, insanını çok seviyorum. Sizleri ağırlamak benim için çok büyük bir mutluluk” dedi. Başkan Oktay da vekil Peltokwngas’ın sözlerinin Marmaris adına gurur verici olduğunu söyledi.
Uçak kapasitesi arttırılıyor
Finlandiya’daki temaslarda Başkan Oktay ve beraberindekiler ülkenin en büyük tur operatörü Aurinko Matkat'in merkez ofisini de ziyaret etti. Yapılan görüşmelerde Marmaris operasyonunun 2 hafta öne çekilerek Nisan ayı ortalarında başlatma sözü veren yetkililer ayrıca kapasite artışı yaparak 180 kişilik uçak yerine 210 yolcu kapasiteli uçakların Dalaman'a gönderileceğinin müjdesini de verdi. Ayrıca Detur'u da ziyaret ederek sezonla ilgili değerlendirmelerde bulunan heyet son olarak da Helsinki Matka Messu Turizm Fuarı’nı ziyaret ederek çeşitli görüşmelerde bulundu. Burada THY Helsinki Müdürü ile görüşen Başkan Mehmet Oktay, Dalaman’a direk sefer konulması konusunda fikir alışverişinde bulundu.
Hedef sorunsuz sezon
Turizmin Marmaris’in can damarı olduğunu söyleyen Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, fuarların tanıtım için çok önemli olduğunu belirterek, “Yaptığımız ziyaretlerin tamamı ilçemizin turizmine yani ekonomisine katkı sunmak için. Geçtiğimiz sezon başında yaptığımız çalışmalar neticesinde 2019 yazını en az kayıpla atlatmıştık. Hatta Thomas Cook’un iflası bile çok büyük kayıplara yol açmamıştı. Şimdi de 2020 sezonu ile ilgili çalışmalar yapmak üzere Hollanda ve Finlandiya’yı ziyaret ettik. Bu iki destinasyondan ilçemize misafir geliyor ancak amacımız turist sayısını arttırmak. Yaptığımız görüşmelerden çok olumlu dönüşler var. Bu da çabalarımızın boşa gitmediğini gösteriyor ve bizi mutlu ediyor” diye konuştu.

MUĞLA

21 Ocak 2020 Salı

  • İMSAK 06:46
  • GÜNEŞ 08:10
  • ÖĞLE 13:23
  • İKİNDİ 16:02
  • AKŞAM 18:25
  • YATSI 19:44
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Rus iş insanlarından Bodrum ziyareti
YEREL HABERLER Rus iş insanlarından Bodrum ziyareti
Ters yönden gelen araç kazaya neden oldu: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Ters yönden gelen araç kazaya neden oldu: 1 ölü, 1 ...
Marmaris’te çocuklara tiyatro hediyesi
YEREL HABERLER Marmaris’te çocuklara tiyatro hediyesi
Muğla Barosu'na 21 yeni avukat katıldı
YEREL HABERLER Muğla Barosu'na 21 yeni avukat katıldı
Başkan Otgöz’den gazetecilere ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Otgöz’den gazetecilere ziyaret
Boks antrenörü tartıştığı şahsı hastanelik etti
YEREL HABERLER Boks antrenörü tartıştığı şahsı hastanelik etti
Milas’ta trafik kazası: 4 yaralı Milas-Bodrum karayolunda üç aracın karıştığı kazada 4 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı
YEREL HABERLER Milas’ta trafik kazası: 4 yaralı Milas-Bodrum ...
4 katlı apartmanda yangın
YEREL HABERLER 4 katlı apartmanda yangın
Fethi Sekin'in babası, oğlunun adını taşıyan serginin açılışına katıldı
YEREL HABERLER Fethi Sekin'in babası, oğlunun adını taşıyan serginin ...
Büyükşehir çağrı merkezi personeline eğitim
YEREL HABERLER Büyükşehir çağrı merkezi personeline eğitim
Sobadan zehirlenen yaşlı çift öldü
YEREL HABERLER Sobadan zehirlenen yaşlı çift öldü
Yangın mağduru aileye yardım eli
YEREL HABERLER Yangın mağduru aileye yardım eli
Artan vakalara karşı nöbetçi hekim uygulaması
YEREL HABERLER Artan vakalara karşı nöbetçi hekim uygulaması
Muğla'nın yıldızları yarı finalde
YEREL HABERLER Muğla'nın yıldızları yarı finalde
Atıcı; “Milas’a acil olarak fuar alanı yapılmalı”
YEREL HABERLER Atıcı; “Milas’a acil olarak fuar alanı yapılmalı”
Başkan Gümüş’ten karne hediyesi lunapark bileti Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Menteşe’de yarıyıl tatiline giren çocuklara karne hediyesi olarak lunapark bileti dağıttı.
YEREL HABERLER Başkan Gümüş’ten karne hediyesi lunapark ...
‘KYK Tematik Kış Kampları' Milas’ta başladı
YEREL HABERLER ‘KYK Tematik Kış Kampları' Milas’ta başladı
Miniklerden Şehit Fethi Sekin anısına sergi
YEREL HABERLER Miniklerden Şehit Fethi Sekin anısına sergi
Seyir halindeyken yanmaya başladı
YEREL HABERLER Seyir halindeyken yanmaya başladı
Ormanda çıkan 65 ton çöp görenleri şok etti
YEREL HABERLER Ormanda çıkan 65 ton çöp görenleri şok etti
Rafting Milli Takımı aday kadrosu Dalyan’da kampa girdi
YEREL HABERLER Rafting Milli Takımı aday kadrosu Dalyan’da kampa ...
Muğla'da CHP ilçe kongreleri tamamlandı
YEREL HABERLER Muğla'da CHP ilçe kongreleri tamamlandı
Bodrum’da 6 göçmen yakalandı Muğla’nın Bodrum ilçesinde lastik bot içinde 6 düzensiz göçmen yakalandı.
YEREL HABERLER Bodrum’da 6 göçmen yakalandı Muğla’nın Bodrum ...
Bodrumspor kayıplarda
YEREL HABERLER Bodrumspor kayıplarda

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X